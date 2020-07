Victor Oladipo pourrait finalement participer à la fin de saison

Revenu de sa rupture du tendon du quadriceps pour seulement 13 rencontres cette saison, Victor Oladipo déclarait il y a une dizaine de jours qu’il ne se sentait pas de finir cette saison à Orlando, dans des conditions très particulières avec des risques évidents de blessure.

Mais les Pacers ont repris l’entraînement entre temps, et l’arrière All Star a retrouvé des sensations. Tant et si bien qu’après plusieurs entraînements plutôt enthousiasmants, Victor Oladipo reconsidère son choix. Selon The Athletic, l’arrière serait ainsi prêt à reprendre la compétition plus tôt que prévu.

Annonçant qu’il était de plus en plus proche de 100% de ses capacités physiques, le petit camp d’entraînement que suivent actuellement les équipes qualifiées a visiblement été très bénéfique à Victor Oladipo. Avec ce dernier de retour, les Pacers peuvent clairement revoir leurs ambitions à la hausse. À moins d’un nouveau revirement…