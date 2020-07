Et si Kelly Oubre Jr. revenait à temps à Orlando ?

Opéré du ménisque le 4 mars dernier, Kelly Oubre Jr. devait simplement poursuivre sa rééducation dans la « bulle », comme l’avait indiqué Shams Charania. Mais l’ancien joueur des Wizards pourrait finalement être de la partie à Orlando, à condition d’être remis à temps.

L’ailier des Suns continue de travailler pour retrouver son meilleur niveau et ne sera pas opérationnel pour le début de la campagne des Suns. Mais son GM James Jones ne désespère pas de le voir jouer avant la fin.

« Kelly est là, il poursuit sa rééducation et mes attentes à son égard sont les mêmes que celles de tous les autres joueurs, » explique James Jones. « Il vient tous les jours, s’entraîne avec l’équipe, travaille, fait le nécessaire pour se mettre en position de jouer, et j’espère que ce sera le cas avant la fin d’Orlando ».

J-15, le chrono est lancé

En parallèle, les Suns ont déjà eu deux joueurs testés positifs au Covid-19 et James Jones n’a pas pu communiquer la liste des joueurs prêts à partir ce mardi.

« Sur le plan logistique, nous sommes encore en train de déterminer notre programme. Nous aurons des joueurs qui voyageront plus tard à un moment donné. Nous n’avons pas encore déterminé quels étaient ces joueurs ».

Tandis que Kelly Oubre Jr. devrait continuer à monter en puissance de son côté avant de franchir les étapes qui le mèneront jusqu’à un retour sur les parquets, les Suns vont rapidement devoir retrouver leurs sensations. Il ne faudra pas se rater alors qu’il y a déjà six victoires d’écart entre Memphis (32v-33d), 8e, et Phoenix (26-39). À commencer par les trois « scrimmages » contre Utah (23 juillet), Boston (26 juillet) et Toronto (28 juillet) avant d’affronter les Wizards. Il ne reste donc plus que deux semaines pour être opérationnel, un vrai défi en perspective.

« Nous parlons du 23, » poursuit James Jones. « Nous utiliserons ces matchs amicaux comme des entraînements prolongés pour monter en puissance, mais ce sera un véritable supplice. Ensuite, nous jouons un jour sur deux. Nous avons la jeunesse de notre côté. Les jeunes se remettent plus vite, mais ce sera un défi extrême ».

Autant dire que le retour de Kelly Oubre Jr., qui réalise sa meilleure saison en carrière, serait bienvenu.