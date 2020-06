Covid-19 : les Kings se renseignent sur Jabari Parker, aperçu jouant au tennis après son test positif

Il se serait sans doute passé des paparazzis… Jabari Parker a ainsi été aperçu dans un parc de la banlieue de Chicago, en pleine partie de tennis, sur un court extérieur. Les clichés récupérés par TMZ le montrent grand sourire, et surtout sans masque. Le joueur des Kings aurait été également vu dans un restaurant de sa ville natale.

Quelques jours plus tôt, il confirmait avoir été testé positif au Covid-19, à l’instar de ses coéquipiers Buddy Hield et Alex Len. Il assurait que son état s’améliorait, qu’il était pressé de rejoindre son équipe à Orlando, et précisait s’être « immédiatement isolé à Chicago ».

Selon un journaliste de The Big Lead, Jabari Parker assure qu’il en avait terminé avec sa période de quarantaine dans sa maison de Chicago, et qu’il a respecté la distanciation sociale durant son match de tennis.

De leur côté, les Kings disent avoir « pris connaissance de ces éléments. Nous rassemblons des informations supplémentaires. Nous n’avons pas d’autres commentaire pour le moment. »

À voir si la franchise ou la ligue estiment donc que ce comportement est passible de sanction. Comme le rappelle le Sacramento Bee, le protocole sanitaire de la ligue est clair : tout joueur dont le test est positif doit s’abstenir de tout entraînement pendant une période de deux semaines à compter de la date du premier test positif. Tout l’enjeu étant ici de savoir à quand remonte le test positif de Jabari Parker.