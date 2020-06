Deux paires de chaussures de Michael Jordan vendues aux enchères pour près de 300 000 dollars

Il y a quelques semaines, la première paire de Air Jordan 1 portée par « His Airness », et dédicacée, devenait la sneaker la plus chère l’histoire en partant à 540 000 dollars en salle de vente. Elle battait alors le record établi par une paire portée par « Sa Majesté » lors des Jeux de 1984 vendue en 2017 190 373 dollars.

Une somme égalée cette semaine, par une paire qui aurait elle été portée lors de la finale du tournoi pré-olympique disputé par Team USA en 1992 avant de marcher sur Barcelone. « Aurait », car la société de ventes aux enchères a authentifié la paire avec… un tweet comportant une vidéo où on aperçoit la paire.

Ça parait maigre, mais ça a suffit pour convaincre les enchérisseurs, le grand gagnant ayant donc déboursé 190 373 dollars pour rafler la mise.

La maison Leland, qui s’est occupé de l’enchère, a par ailleurs vendu une autre paire portée par le numéro 23, à North Carolina elle, pour 95 176 dollars. On se rapproche là de la somme des chaussures du « Flu Game » vendues en 2013 – 104 765 dollars.