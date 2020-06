Télévision : les matchs disputés à Disney World seront commentés depuis Atlanta

La NBA essaie de limiter au maximum le nombre de personnes présentes dans la « bulle » de Disney World, et les commentateurs de télévision ne font pas partie des personnes « indispensables ».

Kevin Harlan, qui commente les rencontres sur TNT, a ainsi indiqué qu’il sera à Atlanta avec ses consultants pour les rencontres disputées à Orlando. Et qu’il ne pourrait venir sur place qu’à partir des finales de conférence…

« Les gens de TNT m’ont dit que nous serons dans les studios d’Atlanta et qu’ils installeront un écran de diffusion aussi proche que possible, comme si nous étions au bord du terrain », explique-t-il ainsi. « Ce qu’on m’a dit, c’est que ce n’est qu’à partir des finales de conférence que les diffuseurs pourront rejoindre le site. La première fois qu’un diffuseur sera sur place, ce sera pour la finale de la conférence et, bien sûr, pour les Finals. »

Pour Kevin Harlan et tous les autres commentateurs habituels de la NBA, le travail va donc être différent, puisqu’il va d’abord falloir commenter les matchs qu’ils vont regarder à la télévision… le tout sans ambiance.

Pour compenser, la ligue pourrait ainsi diffuser le son des rencontres NBA 2K pendant les rencontres, qui devrait également être diffusé dans les casques des commentateurs, pour permettre à Kevin Harlan ou Marv Albert d’être dans la même configuration que les téléspectateurs devant leur écran.

Comme TNT, les commentateurs d’ABC (Mike Breen) et leurs consultants devraient d’abord travailler à distance.