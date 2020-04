Draft 2020 : Nick Richards devient le quatrième mousquetaire de Kentucky

Depuis 2015 et saison après saison, l’université de Kentucky a toujours envoyé au moins trois joueurs en NBA. Certaines années, on a même compté quatre Wildcats à la Draft et ce pourrait être encore le cas en 2020.

Car Nick Richards va lui aussi tenter d’intégrer la grande ligue, comme ses coéquipiers Ashton Hagans, Tyrese Maxey et Immanuel Quickley, nous informe l’AP.

Après trois saisons sous les ordres de John Calipari, dont les deux premières très discrètes, l’intérieur a enfin explosé cette saison avec 14 points, 7.8 rebonds et 2.1 contres de moyenne.

Attendu au second tour de la Draft, Nick Richards (23 ans, 2m11) souffre de son absence de shoot extérieur et d’une vision de jeu clairement pas optimale. De plus, il lui manque encore de la variété dans son jeu poste bas. Néanmoins, avec ses qualités de déplacement et de vitesse, notamment en défense, il peut s’avérer précieux.

Il a montré qu’il pouvait progresser, donc pourquoi pas le voir évoluer dans un rôle de protecteur du cercle et de machine à alley-oops en attaque, à la Jarrett Allen, Mitchell Robinson ou encore Clint Capela ?