Nike : sortie le 6 avril pour la KD13

Aperçue une première fois au mois de février, la KD13 arrivera officiellement dans les magasins le 6 avril 2020. La paire a été officiellement présentée par Nike.

Comme prévu, elle s’inscrit largement dans la continuité de la KD12. On retrouve une nouvelle fois une poche Zoom Air sur toute la longueur et directement cousue directement à l’empeigne. Comme l’an dernier, on a aussi droit à une poche Zoom Air supplémentaire, sauf que cette fois, c’est sous l’avant du pied que Nike double la mise, alors que c’était à l’arrière pour la KD12.

Nike promet une chaussure fabriquée dans des matériaux souples, censée apporter un confort immédiat.

Kevin Durant n’étant pas attendu sur les parquets dans l’immédiat, il faudra sûrement attendre la saison prochaine pour voir cette chaussure en action. Pour le grand public, le rendez-vous est fixé au 6 avril. Sneakernews annonce un tarif américain en hausse, avec une étiquette à 190 dollars.

La collection Kevin Durant sur le Nike Store

