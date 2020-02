Les frères Antetokounmpo ont réalisé leur rêve : débuter un match ensemble !

Neuf secondes. Selon ESPN, c’est le temps que Giannis Antetokounmpo et son frère Thanasis ont passé ensemble sur le terrain cette saison. Cette nuit, pour la venue des Nuggets, ils ont explosé ce temps de jeu commun. En cette « Greek Night », la troisième du genre à Milwaukee, Mike Budenholzer a fait les choses bien en titularisant pour la première fois Thanasis Antetokounmpo.

Il n’était rentré qu’à 14 reprises en jeu jusqu’ici, pour seulement 4 minutes de jeu en moyenne. Face aux Nuggets, il a eu le droit… à une minute de plus ! Cinq minutes de jeu avant que le titulaire habituel, Brook Lopez, ne reprenne sa place. Thanasis venait de prendre sa deuxième faute en tentant de chiper le ballon à Nikola Jokic.

Le Grec a tout de même eu le temps de se montrer avec un ballon volé terminé en dunk, et une coupe au cercle pour se faire servir par… Giannis et scorer deux points de plus.

« Imaginez que vous avez 14 ans et que vous discutez avec votre frère en vous disant ‘ Imagine qu’on joue ensemble dans la même équipe, dans une salle avec 20 000 personnes et qu’on se partage le ballon et qu’on score ‘, raconte Thanasis, dont le vœu d’adolescent a été exaucé. J’ai réalisé que c’est ce qui venait d’arriver, c’était surréaliste. »

« C’était incroyable, je ne suis même pas certain qu’on ait déjà démarré un match ensemble, renchérit Giannis. Ce n’est pas arrivé en équipe nationale, ni dans l’équipe dont laquelle nous étions avant de passer pros. Le simple fait de pouvoir démarrer avec lui est quelque chose qui va me rester. J’ai trouvé qu’il avait fait du bon boulot. »

En alignant volontairement les « Antetokounmbros », comme les frères Holiday (Aaron et Justin) ou Morris (Markieff et Marcus) l’ont connu avant eux, Budenholzer a voulu célébrer un moment « unique et spécial. Thanasis nous a donné une belle énergie, on a fait un super départ et laissé ces deux gars jouer ensemble une minute. »