Ben Simmons et les Sixers n’ont fait aucun cadeau à LeBron James

De ce match historique pour LeBron James, les Sixers peuvent tirer plus d’un motif de satisfaction. D’abord d’avoir livré l’une des prestations les plus solides de leur saison, en infligeant l’une des plus lourdes défaites dans la campagne de leurs adversaires. Qui plus est en contenant les Lakers à leur plus faible total de points inscrits jusqu’ici. Le tout, en donnant le sentiment de maîtriser leur sujet de bout en bout.

Ben Simmons et Tobias Harris sont sans surprise les fers de lance de cette domination des 76ers. Le premier ne tarde pas à imposer son rythme dans le jeu de transition et à faire parler ses qualités athlétiques pour finir au cercle. Balle en main, le meneur multiplie les « hesitation moves » pour s’ouvrir des accès à volonté. Danny Green ou Kyle Kuzma ne peuvent que constater les dégâts.

Mêmes constats pour Tobias Harris qui varie davantage dans son jeu offensif pour sanctionner les Lakers. Contrairement à Ben Simmons, Tobias Harris alimente le compteur de tirs primés des locaux. À l’instar de quelques forces du banc comme Raul Neto ou Furkan Korkmaz, malgré tout fâché avec son tir ce soir, les Sixers rentrent ainsi deux fois plus de tirs à 3-points que les Lakers.

Les Sixers déroulent, les Lakers coulent

En tête de 10 points après 12 minutes (35-25), puis de 9 unités après 24 minutes (59-50), les 76ers passent la seconde après la pause. En se basant toujours sur les pénétrations de leur tandem d’hommes forts, Tobias Harris et Ben Simmons. En mode arrosage automatique de loin, à l’instar de Danny Green, les Lakers se retrouvent avec jusqu’à 22 points de retard (78-56) alors que LeBron James vient d’écrire son histoire dans ce drôle de contexte.

« In and out » pour Green, James qui envoie une passe trop haute vers Kuzma contraint de faire retour en zone, le même Kuzma se voit refuser un « 3+1 » pour avoir tapé les pieds de Harris… La machine Lakers est grippée. À lui seul, LeBron James perd 8 ballons et ne parvient quasiment pas à inscrire le moindre tir en dehors de la raquette. Heureusement que l’assurance tous risques Anthony Davis est dans une belle soirée. En alignant deux tirs primés dans le corner, il relance son équipe tandis que Alex Caruso participe à une bonne séquence avec ses nombreuses interceptions.

Le même Caruso met James sur orbite sur un énorme alley-oop en contre-attaque. Le festival de dunks de James, couplé à l’adresse de Kentavious Caldwell-Pope, permet à LA de revenir à deux possessions (93-88). C’est ici que le discret, jusqu’ici, Al Horford décide de sortir de sa boîte en sanctionnant à trois reprises un Davis laxiste en défense. Son 7-0 à lui tout seul permet à Philly de souffler, tandis que Simmons et Harris mettent la dernière couche au cercle.

Victoire convaincante des Sixers (30 victoires – 17 défaites) avant la réception des Warriors mardi. Les Lakers (36 victoires – 10 défaites), eux, en terminent avec ce voyage compliqué avec un retour au Staples Center mardi face aux Clippers. Un voisin qui ne leur réussit pas cette saison.