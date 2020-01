Kyrie Irving devrait rejouer ce dimanche

On ne l’a plus vu sur les terrains depuis le 14 novembre dernier, la faute à un problème à l’épaule. Mais Kyrie Irving, qui a choisi de ne pas se faire opérer en préférant recevoir des injections de cortisone, va beaucoup mieux et après son retour à l’entraînement, le meneur se rapproche à très grands pas des terrains.

Selon ESPN, l’ancien des Cavaliers et des Celtics devrait ainsi rejouer dès demain, face aux Hawks.

Les Nets ont confirmé que la présence de Kyrie Irving sur le terrain était « probable » pour le match de demain face à Atlanta. Une bonne nouvelle pour l’équipe, qui s’est relancée face au Heat, mais restait sur sept défaites consécutives avant cela. En l’absence de son All-Star, Brooklyn a ainsi récolté 13 victoires pour 13 défaites, mais avec un bilan de 4-8 contre les équipes avec un bilan au-dessus de 50%, et de 9-5 face aux équipes en-dessous.

Et le calendrier à venir est costaud puisque après les Hawks, les Nets vont dans la foulée enchaîner avec le Jazz, les Sixers, les Bucks, à nouveau les Sixers puis les Lakers…