Frustré, Luka Doncic… en déchire son maillot !

Aux commentaires du Mavs-Lakers de cette nuit, Mark Jackson a vu du… Hulk en Luka Doncic cette nuit ! Le vert du maillot, auquel le Slovène s’en est pris, a sans doute facilité la comparaison. L’incident est survenu à la fin de la première période après que le meneur a manqué deux lancers-francs de suite. À ce stade de la partie, lui qui tourne à près de 80% dans l’exercice, affichait un médiocre 5/10 sur la ligne.

Doncic a alors généreusement déchiré son maillot, se retrouvant à jouer la dernière minute un peu penaud et tentant de cacher son torse. « C’est un garçon qui adore gagner et il était frustré après avoir manqué ces lancers, commente son coach, Rick Carlisle. Ce sont des émotions, des sentiments liés au fait de gagner ou de perdre donc je comprends. Il traverse beaucoup de choses cette année. »

« J’ai vraiment mal joué »

Et le technicien d’évoquer à nouveau les libertés prises par certains défenseurs pour lui rentrer dedans physiquement. Sa frustration était sans doute aussi liée à la tournure des événements dans ce match. Au moment de déchirer son maillot, les Mavs comptaient près de 20 points d’écart. Un écart, qu’ils ne sont pas parvenus à combler, dont il s’est senti responsable.

« J’ai vraiment mal joué, juge le meneur, qui a terminé avec 25 points, 10 rebonds, 7 passes et 8/13 aux lancers. C’est comme si je ne savais plus jouer au basket. Ce n’était pas moi. Je dois être meilleur, vraiment meilleur. Je sais que je peux y arriver. J’ai 20 ans, il y a beaucoup de choses que je peux mieux faire. »

Carlisle insiste aussi sur le jeune âge de son joueur, qui permet de relativiser ce genre de réaction : « C’est sa deuxième année dans la ligue et il va être titulaire au All-Star Game. Il est mature par rapport à son âge dans sa façon de voir le jeu et de ce qu’il peut faire sur le parquet. Mais on traverse une période compliquée, tout le monde doit essayer de contrôler ses émotions. » Doncic compris, donc.