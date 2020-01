Brandon Ingram, roi du Madison Square Garden

En attendant sagement le retour du Zion Williamson, qui s’est encore montré en pleine forme à l’échauffement cette nuit, New Orleans a décroché sa 7e victoire sur leurs 9 derniers matchs du côté de New York où les troupes d’Alvin Gentry ont réussi une prestation aboutie, guidés par Brandon Ingram et portés par leur exceptionnelle adresse à 3-points (18/38 soit 47.4% de réussite).

Les Pelicans prennent les devants avec l’appui d’un duo Ball-Ingram des plus agressifs. New York répond près du cercle avec Bobby Portis et Taj Gibson comme menaces principales.

Brandon Ingram déjà chaud

Les Knicks passent brièvement devant, avec notamment un bon passage de la paire Ntilikina-Robinson en sortie de banc. Mais New Orleans garde le contrôle grâce à son adresse à 3-points (6/12 en premier quart) et au gros boulot abattu par Jaxson Hayes en fin de premier quart-temps (31-33).

Les Pelicans passent alors un 13-2 avec Nicolo Melli, Nickeil Alexander-Walker et E’Twaun Moore pour prendre le relais derrière l’arc (41-51) Moins tranchant, Frank Ntilikina cède sa place tandis que Taj Gibson est quant à lui toujours intenable et permet aux Knicks de rester dans la course.

Après un 3-points de Lonzo Ball, Brandon Ingram finit très fort avec un dunk dans le trafic, un 3-points et un panier au buzzer à mi-distance devant Bobby Portis pour conclure la première mi-temps avec 17 unités (61-67).

Les Pelicans un ton au dessus

Les Knicks recollent une dernière fois avant d’encaisser un 9-0 avec JJ Redick, Ingram et Melli à la baguette pour propulser New Orleans en position favorable (74-85). Ntilikina tente bien de réveiller ses troupes d’un cross sur Alexander-Walker suivi d’un gros dunk.

Mais les Pelicans sortent l’atout Jahlil Okafor en fin de troisième quart-temps. En six minutes, le pivot enchaîne 8 points dont un floater et un énorme dunk pour replacer les siens à +9 à l’issue du troisième quart-temps (86-95).

New York lâche définitivement face à l’intensité d’un Jaxson Hayes puis au 3-points suivi d’un lay-up pour Josh Hart qui porte le score à 92-108. Pour ne rien arranger, les locaux perdent Reggie Bullock, touché à la main droite. Brandon Ingram soigne sa prestation avec deux derniers missiles de loin qui scellent la victoire des Pels sur le score de 123 à 111.