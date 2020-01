Les Grizzlies poursuivent sur leur lancée à Phoenix

Réussir son match contre les Clippers est déjà une performance, mais éviter la chute de tension et de concentration le lendemain contre les Suns est tout aussi important. Les Grizzlies en ont fait la démonstration avec une seconde victoire de suite.

Après seulement quelques secondes, Monty Williams, insatisfait de l’attitude de ses troupes, prend un temps-mort pour également casser le rythme des Grizzlies. Mais l’effet est neutre, car c’est équilibré, entre un Ja Morant qui fait bien tourner la balle et un Devin Booker agressif. Néanmoins, Memphis peine à trouver des bons tirs, il faut un très bon Jonas Valanciunas pour alimenter le scoring des Grizzlies. L’intérieur termine le premier quart-temps à 13 points à 100 % au shoot. En face, Booker fait encore plus fort avec 14 unités (31-27).

Au fil des minutes, les Grizzlies commencent à dominer les débats. Ils allument de loin alors que Deandre Ayton tente des tirs compliqués. Il est rattrapé par un Elie Okobo en pleine confiance, qui enchaîne un panier primé et une pénétration. C’est important pour répondre à un Dillon Brooks très en forme. La fin de mi-temps est difficile pour Phoenix (57-62). On sent que Morant et sa bande ont la main.

Ce qui se confirme au retour des vestiaires, avec encore des shoots à 3-pts pris en rythme. Les Suns sont débordés, écrasés par l’activité d’un Jaren Jackson Jr., parfois imprécis mais toujours généreux dans ses mouvements et ses tentatives. Le match semble plié (77-96). Sauf que les Grizzlies vont commettre quelques erreurs et imprécisions en dernier quart-temps, laissant un vague espoir à Booker et ses coéquipiers. Dans un premier temps, Brooks inscrit deux paniers à 3-pts de suite pour se redonner de l’air, mais les Suns finissent par revenir à une possession à 32 secondes de la fin.

Ja Morant ne tremble pas sur la ligne des lancers-francs et Memphis l’emporte 114-121. Neuvièmes de l’Ouest, les joueurs du Tennessee se rapprochent du Top 8.