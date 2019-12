Patrick McCaw utilisé pour apporter de la variété au jeu des Raptors

En début de saison, les Raptors cherchaient des solutions pour économiser Kyle Lowry et Fred VanVleet. Les blessures qui touchent les champions 2019 empêchent Nick Nurse de les faire souffler, et le coach se creuse la tête aussi pour les soulager offensivement.

Les défenses, à l’extérieur, sont concentrées sur eux et depuis deux matches, Toronto a trouvé une alternative avec Patrick McCaw. Titulaire depuis six matches aux côtés du duo Kyle Lowry – Fred VanVleet car l’infirmerie est pleine, l’ancien des Warriors compile 15.5 points à 62% de réussite au shoot, 55% 3-pts et 5 passes de moyenne sur les deux dernières parties, contre Boston et Oklahoma City.

« Lowry et VanVleet doivent accepter de commencer les actions sans le ballon »

Comment l’expliquer ? Car Nick Nurse a voulu que Patrick McCaw porte plus le ballon et soit davantage à l’origine des actions. Un changement vis-à-vis des habitudes du duo Lowry – VanVleet. Mais contre le Thunder, dès le début de match, ça a fonctionné : l’ancien Warrior a délivré quatre passes décisives en premier quart-temps. Un des premiers systèmes dessinés par son coach permettait de finir avec un tir de Kyle Lowry à 3-pts sur une passe de l’ancien de Golden State. Ce fut bien exécuté avec un panier marqué.

« Cela ne peut pas faire de mal de voir Kyle marquer ce premier panier », explique le coach. « Du coup, les deux voient que l’action est positive. Le fait que Lowry marque, c’est très important dans ce sens. Ils ont trouvé des bons tirs. Lowry et VanVleet (6/14 à 3-pts contre le Thunder) doivent accepter de commencer les actions sans le ballon. Ça permet d’apporter de la variété, de changer la donne. »

Bien évidemment, les deux intéressés n’ont pas joué sans ballon toute la partie. Chacun des trois joueurs a eu ses moments pour attaquer et créer des décalages.

« Quand on a deux scoreurs comme Lowry et VanVleet, il suffit de leur donner la balle et ils vont créer le jeu. Mon travail est facile »

« On a certes terminé avec des écrans de Serge Ibaka pour Kyle ou pour Fred, mais en faisant quelques variantes, on apporte un peu plus de mouvement », poursuit Nick Nurse. « C’est toujours une bonne chose, de faire bouger une défense, avant de revenir à son style principal. »

Quand il a lâché la gonfle, Patrick McCaw a été précieux dans son placement, notamment derrière la ligne à 3-pts. Il a affiché un 2/4 contre Boston et un 3/5 contre Oklahoma City. Quand les blessés reviendront, son rôle va sans doute un peu décliner, mais il faudra qu’il conserve cette agressivité et cette adresse en sortie de banc.

« Je prends les tirs ouverts », répond simplement le joueur. « Je n’hésite pas. Je tente les catch-and-shoot, je suis prêt pour tirer. C’est le plus important pour moi. Quand on a deux scoreurs comme Lowry et VanVleet, il suffit de leur donner la balle et ils vont créer le jeu. Mon travail est facile. Je dois m’ajuster au fait d’avoir davantage la balle, mais ce n’est pas compliqué. En tout cas, c’est agréable. »