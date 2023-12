La course au meilleur rookie | Duel de géants

Sans surprise, la lutte pour le trophée de Rookie Of The Year devrait se jouer entre Victor Wembanyama et Chet Holmgren. Alors que depuis trois ans, Nikola Jokic et Joel Embiid se tirent la bourre pour le titre de MVP, voilà que deux jeunes intérieurs secouent également la NBA dès leurs débuts.

Après un gros mois de compétition, comment les départager ? Sur le plan individuel, le pivot des Spurs et celui du Thunder confirment tout leur potentiel.

Ils sont polyvalents en attaque et intimidateurs en défense, et globalement, ils ont quasiment les mêmes statistiques avec un léger avantage aux Français aux points, aux rebonds, aux passes et aux contres. On note d’ailleurs que les deux rookies font déjà partie du Top 5 des meilleurs contreurs de la NBA, devant Rudy Gobert et Myles Turner.

Chet Holmgren, un modèle d’efficacité

Mais là où Chet Holmgren prend le dessus, c’est dans sa sélection de tirs, et son adresse est remarquable puisqu’il est tout proche du cercle fermé des « 50/40/90 ». À l’inverse, « Wemby » arrose beaucoup avec seulement 47% de réussite aux tirs, plombé par son 27% à 3-points. Si on ajoute que les Spurs restent sur 13 défaites de suite et qu’il perd beaucoup de ballons, tandis que le Thunder a longtemps été sur le podium de la conférence Ouest, voilà pourquoi on choisit Chet Holmgren comme meilleur rookie de ce début de saison.

Certes, on peut dire que ce dernier est un « faux rookie » puisqu’il a été drafté en 2022 et qu’il a déjà passé une année en couveuse au sein du Thunder, à étudier le jeu de ses coéquipiers et à profiter des conseils du club. Et comme il arrive dans un groupe déjà structuré et cohérent, où il n’a eu qu’à se glisser dans un rôle taillé pour lui, ses débuts sont plus simples que pour Victor Wembanyama, qui arrive lui chez des Spurs qui doivent tout reconstruire.

Néanmoins, le début de saison de Chet Holmgren est simplement plus propre, malgré des difficultés la nuit dernière face à Rudy Gobert, et il mérite pour le moment la première place.

Derrière ce duo, pas de Scoot Henderson. Le meneur des Blazers avait annoncé qu’il serait le meilleur rookie de l’année, mais une blessure l’a longtemps éloigné des terrains. Pour l’instant, c’est difficile de le juger. Même chose pour Amen Thompson, le rookie des Rockets.

Ausar Thompson et Jordan Hawkins, les bonnes surprises

En revanche, son frère Ausar Thompson réalise un début de carrière bluffant. Du haut de son 1m98, il est le seul rookie en « double double », et ses qualités d’intercepteur et de contreur sont déjà impressionnantes. Mais comme Victor Wembanyama, son début de carrière est marqué par une grosse série de défaites : 14 de suite !

Derrière ce trio majeur, c’est plus dispersé, et l’autre bonne surprise vient de La Nouvelle-Orléans avec l’opportunisme de Jordan Hawkins. Champion NCAA avec UConn, cet arrière au shoot soyeux a saisi sa chance après les blessures de Jose Alvarado et CJ McCollum. Avec leurs retours, ce sera compliqué de maintenir la même production, mais les dirigeants savent qu’ils peuvent compter sur lui comme « joker » capable d’écarter le jeu par son adresse à 3-points.

Enfin, n’oublions pas Dereck Lively II, qui stabilise les Mavericks sous le cercle et semble largement en avance sur les temps de passage, ou encore Brandon Miller qui, comme Wembanyama et Thompson, essaie de se mettre en avant dans des conditions compliquées. En prime, il doit composer avec la concurrence de Gordon Hayward et de Miles Bridges. Mais sa maturité dans le jeu séduit Steve Clifford, et il a de plus en plus de systèmes pour lui.





