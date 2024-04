March Madness | L’édition 2024 de « One Shining Moment »

C’est un des rendez-vous immanquables de la « March Madness ». Au terme de chaque tournoi de fin de saison, la NCAA livre son « One Shining Moment » pour revivre un mois de compétition en trois minutes.

Et tout y est ! Du coup de chaud de Jack Gohlke (Oakland) pour sortir Kentucky au premier tour jusqu’au doublé de Connecticut, ce tournoi n’aura pas déçu. On y retrouve l’intensité des buzzer beaters, l’émotion du parcours de North Carolina State, petit poucet du Final Four porté par son géant D.J. Burns, et le géant de Purdue, Zach Edey, qui a marché individuellement sur la concurrence. Bref, tout ce que la March Madness a à offrir de mieux !