Cooper Flagg flambe pour sa dernière (de la saison ?) à domicile avec Duke

Cooper Flagg a beau être assuré ou presque d’être le premier choix de la prochaine Draft NBA, on finirait presque par croire que l’idée de rester un an de plus à Duke ne lui déplairait pas. L’ailier a vécu une dernière soirée devant son public du campus de Durham lundi, et quelle soirée ! Car l’intéressé a livré une de ses prestations les plus complètes de la saison contre Wake Forest : 28 points à 10/16 au tir (3/6 de loin), 8 rebonds, 7 passes, 3 contres et 2 interceptions. Et le public en veut encore, chantant « One More Year« , une saison de plus à Flagg.

Devant ses parents tout sourire, le joueur de 18 ans a demandé au public de reprendre les chants pour mieux profiter de l’instant… Et pour continuer de faire germer l’idée que si un chemin tout tracé vers la NBA ne l’attendait pas, il serait possiblement un « Blue Devil » quelques mois de plus. Cooper Flagg avait été cité par The Athletic dans un article en février dernier, disant « Merde, je veux revenir l’année prochaine« . Lundi, il s’est bien gardé d’assurer formellement qu’il avait joué son dernier match au Cameron Indoor Stadium.

« Je vis dans l’instant présent » a-t-il commenté. « Je vis sur le moment. Je prends les choses jour après jour, entraînement par entraînement, match par match. Je ne sais pas ce que le future me réserve. »

Cet instant présent, c’est une saison immaculée devant son public (17 victoires pour aucune défaite) et une conclusion en guise d’apothéose avec un succès facile 93-60 contre Wake Forest.

Proche du triple-double

Son entraîneur Jon Scheyer a pu se permettre d’offrir à sa star une ovation à sa sortie à un peu plus de trois minutes de la fin, au terme d’un match de haute volée. Cooper Flagg a terminé meilleur marqueur, passeur, intercepteur et contreur des siens, tout en prenant ses responsabilités dans les moments importants du match.

Les Demon Deacons avaient réduit l’écart à six points en début de deuxième période avant le show Flagg, auteur des sept premiers points de Duke au retour des vestiaires qui ont lancé un 51-25 des Blue Devils.

« J’espère que tout le monde se rend compte que si nous étions dans des matchs plus serrés, ses chiffres seraient très similaires » lui a rendu hommage Jon Scheyer. « Il est tellement altruiste. Je voulais le rappeler sur le banc pour que les gens pour que le public puisse le célébrer, lui et ce qu’il a fait. Il joue tellement dur, c’est un compétiteur, un super coéquipier et évidemment ses qualités sont spéciales. »

Cooper Flagg a admis avoir songé au fait que cette rencontre – la quatrième victoire consécutive de plus de 30 points pour Duke – pouvait être sa dernière sur le campus. « Pour l’instant, c’est notre dernier match de l’année au Cameron » a-t-il ensuite répété, évoquant tout de même avoir joué avec beaucoup d’émotion. « C’est la meilleure salle du basket universitaire, clairement. J’ai aimé chacune des minutes passées ici. J’ai aimé tous les gens que j’ai rencontrés, avec qui j’ai été entouré toute cette saison. C’était une année fantastique. »

L’ailier peut désormais se plonger sur la fin de saison, un dernier match de saison régulière chez le rival North Carolina puis les tournois ACC et NCAA, avec le début de la « March Madness » à partir du 18 mars.