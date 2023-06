Toujours pas de retraite pour Larry Brown

Après avoir démissionné en décembre pour des raisons de santé de son poste de « conseiller spécial » auprès de Penny Hardaway à Memphis, on pensait que Larry Brown allait enfin couler une retraite paisible auprès des siens. Mais à 82 ans, l’ancien coach de Kansas et des Pistons n’en a pas encore terminé avec le coaching puisque The Athletic annonce qu’il va rejoindre le staff de l’Université de Washington pour épauler Mike Hopkins.

Seul entraîneur à avoir gagné en NBA et en NCAA, Larry Brown est une légende du coaching, et cet ancien meneur de jeu, champion olympique en 1964 avec les Etats-Unis, a débuté sur les bancs en ABA, en 1973, comme entraîneur des Cougars de Carolina. Une franchise qui, pour l’anecdote, deviendra les Denver Nuggets…

En 50 ans, il a connu 16 équipes différentes, et on se souvient évidemment de ses passages aux Pacers avec Reggie Miller, aux Sixers avec Allen Iverson, aux Spurs avec Gregg Popovich comme assistant, ou encore aux Pistons avec ce titre remporté en 2004. À l’inverse, on oubliera ses échecs aux Knicks ou aux Bobcats… ou à la tête de Team USA.