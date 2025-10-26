La course aux trophées | Nos favoris pour le titre de « Sixième homme de l’année »

Si le titre de sixième homme de l'année a viré à l'évidence la saison dernière avec le sacre de Payton Pritchard, nommé 82 fois sur 100 à la première place, l'édition 2026 du « 6th Man of The Year » pourrait être bien plus serrée. Jugez plutôt avec le podium de la saison passée : Payton Pritchard devrait être titulaire cette saison chez les Celtics. Son dauphin Malik Beasley est actuellement sans club suite à l'enquête autour des matchs truqués l'impliquant. Et Ty Jerome, troisième la saison dernière, est passé des Cavaliers aux Grizzlies dont il a déjà rejoint l'infirmerie pour quatre semaines minimum, ce qui pourrait le rendre inéligible aux trophées, faute d'avoir joué suffisamment de rencontres.

Face à cette hiérarchie complètement chamboulée, les prétendants sont très nombreux. Au point qu'aucun joueur n'a obtenu plus d'un vote au sein de notre rédaction !

Joueurs ayant changé d'équipe et donc de rôle, nouveaux venus, ou encore joueurs aux responsabilités repensées… Les options ne manquent pas. À cette heure, le Sixth Man of the Year rend même les bookmakers indécis, les plus hautes cotes de toutes les possibles récompenses de la saison. Pour FanDuel, une des principales plateformes, un deuxième titre de MVP pour Shai Gilgeous-Alexander est coté à +170, soit un gain de 170 dollars en cas de mise de 100 dollars. Les sacres de Cooper Flagg et Victor Wembanyama comme Rookie de l'année et Défenseur de l'année ont même des cotes négatives tant ce scénario est attendu. Mais le favori au titre de sixième homme de l'année a une cote de +900.

Naz Reid récidiviste ?

Cette palme revient à un des joueurs cités lors de nos prévisions, et ancien “Sixth Man of the Year” : Naz Reid. L'intérieur des Wolves n'a pas baissé pied depuis son titre en 2024, avec une 5e place la saison dernière malgré des stats encore en hausse. Le départ de Nickeil Alexander-Walker durant l'intersaison, voire la possible régression de Rudy Gobert, 33 ans, pourrait offrir encore plus de temps de jeu et de poids à Naz Reid dans le jeu de Minnesota.

Les autres noms cités lors de notre consultation tiennent sans doute plus de “paris”. Pour Bradley Beal (Clippers) et P.J. Washington (Mavericks), tout dépendra tout d'abord de leur utilisation. Bradley Beal débute la saison dans un rôle de titulaire, mais le cinq des Clippers est encore au stade de l'expérimentation. L'arrière a rejoint Los Angeles en quête de relance et pourrait glisser en sortie de banc pour amener une option supplémentaire à Tyronn Lue quand Kawhi Leonard et/ou James Harden soufflent.

Bon an mal an, il tournait encore à 17 points la saison dernière avec les Suns dans une équipe pourtant à la dérive. Il faudra toutefois que l'ancien joueur des Wizards atteigne la barre des 65 matchs joués, ce qui ne lui est plus arrivé depuis 2019.

P.J. Washington était également dans le cinq de départ avec Dallas pour la reprise. Reste à savoir si l'option d'aligner Cooper Flagg comme meneur proposée par Jason Kidd va perdurer, alors que D'Angelo Russell pourrait retrouver un statut de titulaire. L'utilisation de Cooper Flagg à son poste naturel d'ailier et la présence d'Anthony Davis au poste 4 pourrait repousser Washington sur le banc.

Précieux depuis son arrivée dans le Texas, l'ancien de Charlotte pourrait servir de rustine idéale aux Mavs, capable d'évoluer indifféremment au large ou plus proche du cercle dans un profil d'”impact player”.

Plusieurs candidats chez les Knicks et les Clippers

Les deux autres joueurs cités vont, eux, découvrir une nouvelle situation en 2025/26. Déjà quatre fois dans le classement du “Sixth Man of the year” dans sa carrière avec une cinquième place en 2021, Tim Hardaway Jr va retrouver ce rôle chez les Nuggets. À Denver, l'arrière sera attendu comme principale étincelle offensive et seul vrai shooteur en sortie de banc. Une belle saison de la franchise du Colorado pourrait attirer les projecteurs sur “THJ”.

Nul doute qu'il en sera de même pour Jordan Clarkson à New York si la greffe prend bien aux Knicks. Après la rotation limitée imposée par Tom Thibodeau ces dernières saisons, l'utilisation plus large prônée par Mike Brown pourrait parfaitement convenir à Jordan Clarkson. Le sixième homme de l'année 2021 est toujours aussi capable de coups de chaud qui peuvent faire basculer une rencontre.

D'autres joueurs peuvent aussi prétendre à cette récompense. Toujours à New York, Josh Hart devrait sortir du banc cette saison, tout du moins quand Mitchell Robinson ne sera pas à l'infirmerie. La polyvalence de l'ailier est indispensable à la bonne tenue des Knicks, reste à savoir s'il ne débutera pas trop de rencontres pour être éligible. Un constat qui vaut également pour De'Andre Hunter à Cleveland. Quatrième la saison passée, l'ailier devrait être intégré au cinq de départ suite à l'absence de Max Strus, possiblement jusqu'à la fin 2025.

Ce trophée de sixième homme de l'année pourrait aussi rester du côté de Boston, où Anfernee Simons pourrait avoir le bon profil. Une mauvaise saison collective des Celtics pourrait toutefois le desservir. Tari Eason (Rockets) s'il dispute assez de rencontres, John Collins (Clippers), voire Gradey Dick (Raptors) ou Obi Toppin (Pacers) partent de plus loin mais pourraient avoir l'apport statistique pour entrer dans la discussion.

NOS FAVORIS

Naz Reid (Wolves)

Stats 2024-2025 : 14,2 points à 46,2 %, 6 rebonds, 2,3 passes, 0,9 contre en 27,5 minutes

Tim Hardaway Jr (Nuggets)

Stats 2024-2025 : 11 points à 40,6 %, 2,4 rebonds, 1,6 passe en 28 minutes

Jordan Clarkson (Knicks)

Stats 2024-2025 : 16,2 points à 40,8 %, 3,2 rebonds, 3,7 passes en 26 minutes

Bradley Beal (Clippers)

Stats 2024-2025 : 17 points à 49,7 %, 3,3 rebonds, 3,7 passes en 32,1 minutes

P.J. Washington (Mavericks)

Stats 2024-2025 : 14,7 points à 45,3 %, 7,8 rebonds, 2,3 passes en 32,2 minutes

NOS OUTSIDERS