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Boris Diaw, Ronny Turiaf et Mickaël Pietrus renforcent Prime Video pour les NBA Finals

Publié le 2/06/2026 à 13:50 Twitter Facebook

Télévision – Boris Diaw, Ronny Turiaf et Mickaël Pietrus vont renforcer le dispositif français de Prime Video pour la finale entre les Spurs et les Knicks.

Prime VideoPrime Video ne pouvait pas rêver meilleur scénario pour sa première saison de diffusion de la NBA en France. Alors que San Antonio retrouve les Finals, porté par Victor Wembanyama, la plateforme d’Amazon a d’ailleurs décidé de muscler son dispositif pour la finale face aux Knicks.

Boris Diaw, Ronny Turiaf et Mickaël Pietrus vont ainsi se relayer pour accompagner l’équipe habituelle composée d’Isabelle Yacoubou, Simon Darnauzan, Clément Halberstadt et Maximilien Le Liard.

Un renfort logique, alors que la présence des Spurs de « Wemby » change forcément la dimension de cette finale en France. Les trois anciens internationaux tricolores interviendront autour du direct, mais aussi dans un avant-match d’une dizaine de minutes, lors du débrief de la mi-temps et dans l’après-match.

Nicolas Batum sera de son côté mobilisé sur la couverture internationale de Prime Video, hors États-Unis, depuis le gigantesque plateau installé à Culver City, dans les studios de la MGM de Los Angeles. L’ailier des Clippers interviendra principalement en anglais, mais il pourra aussi être en duplex avec l’équipe française.

beIN Sports, autre diffuseur français de la NBA, récupérera les Finals la saison prochaine. La chaîne couvrira tout de même cette édition avec des reportages et une retransmission en différé dans NBA Extra.

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