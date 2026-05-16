Nicolas Batum va rejoindre Prime Video pour les Finals

Après avoir déjà officié comme commentateur sur TF1 à l’Euro 2025 (et prochainement à la Coupe du monde 2027), Nicolas Batum va maintenant découvrir le rôle de consultant sur Prime Video.
L’Équipe annonce en effet que le joueur de 37 ans a accepté de rejoindre les équipes de la plateforme d’Amazon, qui prépare une émission internationale pour les prochaines Finals. En clair, « Batman » interviendra en anglais, depuis le plateau situé à Culver City (Californie), mais le programme sera retransmis en France en version sous-titrée.
Toujours indécis concernant son avenir en NBA, après une dernière saison effectuée chez les Clippers, Nicolas Batum continue donc de préparer son après-carrière dans les médias.
Côté diffusion, rappelons qu’en France, les Finals seront à retrouver en direct sur Prime Video (puis sur beIN Sports le lendemain midi en différé). L’accord prévoit toutefois une alternance d’une année sur deux entre la plateforme d’Amazon et la chaîne qatarie. Aux États-Unis, le sommet de la saison sera diffusé sur ABC.
|Nicolas Batum
|Pourcentage
|Rebonds
|Saison
|Equipe
|MJ
|Min
|Tirs
|3pts
|LF
|Off
|Def
|Tot
|Pd
|Fte
|Int
|Bp
|Ct
|Pts
|2008-09
|POR
|79
|18:24
|44.6
|36.9
|80.8
|1.1
|1.7
|2.8
|0.9
|1.8
|0.6
|0.6
|0.5
|5.4
|2009-10
|POR
|37
|24:49
|51.9
|40.9
|84.3
|0.9
|2.9
|3.8
|1.2
|2.2
|0.6
|0.7
|0.7
|10.1
|2010-11
|POR
|80
|31:32
|45.5
|34.5
|84.1
|1.4
|3.2
|4.5
|1.5
|2.4
|0.9
|1.0
|0.6
|12.4
|2011-12
|POR
|59
|30:21
|45.1
|39.1
|83.6
|1.4
|3.2
|4.6
|1.4
|1.8
|1.0
|1.5
|1.0
|13.9
|2012-13
|POR
|73
|38:27
|42.3
|37.2
|84.8
|1.3
|4.3
|5.6
|4.9
|1.9
|1.2
|2.6
|1.1
|14.3
|2013-14
|POR
|82
|36:03
|46.5
|36.1
|80.3
|1.4
|6.0
|7.5
|5.1
|1.9
|0.9
|2.5
|0.7
|13.0
|2014-15
|POR
|71
|33:31
|40.0
|32.4
|85.7
|0.9
|5.0
|5.9
|4.8
|1.5
|1.1
|1.9
|0.6
|9.4
|2015-16
|CHA
|70
|34:58
|42.6
|34.8
|84.9
|0.8
|5.3
|6.1
|5.8
|1.6
|0.9
|2.9
|0.6
|14.9
|2016-17
|CHA
|77
|34:26
|40.3
|33.3
|85.6
|0.6
|5.6
|6.2
|5.9
|1.4
|1.1
|2.5
|0.4
|15.1
|2017-18
|CHA
|64
|30:57
|41.5
|33.6
|83.1
|0.9
|3.9
|4.8
|5.5
|1.1
|1.0
|2.0
|0.4
|11.6
|2018-19
|CHA
|75
|31:23
|45.0
|38.9
|86.5
|0.9
|4.3
|5.2
|3.3
|1.9
|0.9
|1.6
|0.6
|9.3
|2019-20
|CHA
|22
|22:57
|34.6
|28.6
|90.0
|1.1
|3.4
|4.5
|3.0
|1.9
|0.8
|1.0
|0.4
|3.6
|2020-21
|LAC
|67
|27:23
|46.4
|40.4
|82.8
|0.7
|4.0
|4.7
|2.2
|1.5
|1.0
|0.8
|0.6
|8.1
|2021-22
|LAC
|59
|24:47
|46.3
|40.0
|65.8
|0.5
|3.8
|4.3
|1.7
|1.4
|1.0
|0.7
|0.7
|8.3
|2022-23
|LAC
|78
|21:55
|42.0
|39.1
|70.8
|0.8
|3.0
|3.8
|1.6
|1.9
|0.7
|0.6
|0.6
|6.1
|2023-24
|LAC
|3
|18:00
|37.5
|28.6
|0.0
|2.3
|2.3
|1.7
|1.7
|1.0
|0.3
|1.3
|2.7
|2023-24
|PHI
|57
|25:53
|45.6
|39.9
|71.4
|1.2
|3.0
|4.2
|2.2
|1.8
|0.8
|0.7
|0.6
|5.5
|2024-25
|LAC
|78
|17:32
|43.7
|43.3
|81.0
|0.6
|2.2
|2.8
|1.1
|1.4
|0.7
|0.4
|0.5
|4.0
|2025-26
|LAC
|74
|17:30
|40.3
|40.4
|81.8
|0.3
|2.2
|2.5
|0.9
|1.4
|0.6
|0.5
|0.3
|4.0
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.