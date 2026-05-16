Nicolas Batum va rejoindre Prime Video pour les Finals

Après avoir déjà officié comme commentateur sur TF1 à l’Euro 2025 (et prochainement à la Coupe du monde 2027), Nicolas Batum va maintenant découvrir le rôle de consultant sur Prime Video.

L’Équipe annonce en effet que le joueur de 37 ans a accepté de rejoindre les équipes de la plateforme d’Amazon, qui prépare une émission internationale pour les prochaines Finals. En clair, « Batman » interviendra en anglais, depuis le plateau situé à Culver City (Californie), mais le programme sera retransmis en France en version sous-titrée.

Toujours indécis concernant son avenir en NBA, après une dernière saison effectuée chez les Clippers, Nicolas Batum continue donc de préparer son après-carrière dans les médias.

Côté diffusion, rappelons qu’en France, les Finals seront à retrouver en direct sur Prime Video (puis sur beIN Sports le lendemain midi en différé). L’accord prévoit toutefois une alternance d’une année sur deux entre la plateforme d’Amazon et la chaîne qatarie. Aux États-Unis, le sommet de la saison sera diffusé sur ABC.

Nicolas Batum Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2008-09 POR 79 18:24 44.6 36.9 80.8 1.1 1.7 2.8 0.9 1.8 0.6 0.6 0.5 5.4 2009-10 POR 37 24:49 51.9 40.9 84.3 0.9 2.9 3.8 1.2 2.2 0.6 0.7 0.7 10.1 2010-11 POR 80 31:32 45.5 34.5 84.1 1.4 3.2 4.5 1.5 2.4 0.9 1.0 0.6 12.4 2011-12 POR 59 30:21 45.1 39.1 83.6 1.4 3.2 4.6 1.4 1.8 1.0 1.5 1.0 13.9 2012-13 POR 73 38:27 42.3 37.2 84.8 1.3 4.3 5.6 4.9 1.9 1.2 2.6 1.1 14.3 2013-14 POR 82 36:03 46.5 36.1 80.3 1.4 6.0 7.5 5.1 1.9 0.9 2.5 0.7 13.0 2014-15 POR 71 33:31 40.0 32.4 85.7 0.9 5.0 5.9 4.8 1.5 1.1 1.9 0.6 9.4 2015-16 CHA 70 34:58 42.6 34.8 84.9 0.8 5.3 6.1 5.8 1.6 0.9 2.9 0.6 14.9 2016-17 CHA 77 34:26 40.3 33.3 85.6 0.6 5.6 6.2 5.9 1.4 1.1 2.5 0.4 15.1 2017-18 CHA 64 30:57 41.5 33.6 83.1 0.9 3.9 4.8 5.5 1.1 1.0 2.0 0.4 11.6 2018-19 CHA 75 31:23 45.0 38.9 86.5 0.9 4.3 5.2 3.3 1.9 0.9 1.6 0.6 9.3 2019-20 CHA 22 22:57 34.6 28.6 90.0 1.1 3.4 4.5 3.0 1.9 0.8 1.0 0.4 3.6 2020-21 LAC 67 27:23 46.4 40.4 82.8 0.7 4.0 4.7 2.2 1.5 1.0 0.8 0.6 8.1 2021-22 LAC 59 24:47 46.3 40.0 65.8 0.5 3.8 4.3 1.7 1.4 1.0 0.7 0.7 8.3 2022-23 LAC 78 21:55 42.0 39.1 70.8 0.8 3.0 3.8 1.6 1.9 0.7 0.6 0.6 6.1 2023-24 LAC 3 18:00 37.5 28.6 0.0 2.3 2.3 1.7 1.7 1.0 0.3 1.3 2.7 2023-24 PHI 57 25:53 45.6 39.9 71.4 1.2 3.0 4.2 2.2 1.8 0.8 0.7 0.6 5.5 2024-25 LAC 78 17:32 43.7 43.3 81.0 0.6 2.2 2.8 1.1 1.4 0.7 0.4 0.5 4.0 2025-26 LAC 74 17:30 40.3 40.4 81.8 0.3 2.2 2.5 0.9 1.4 0.6 0.5 0.3 4.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.