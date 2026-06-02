Les Cavaliers ne doutent pas de Kenny Atkinson

Après le « sweep » encaissé en finale de conférence Est face aux Knicks, Kenny Atkinson a rapidement été confirmé par sa direction, apprenait-on. Et également par ses joueurs, ses deux leaders en tête. « J’adore Kenny, tout le monde l’adore, on est derrière lui », disait Donovan Mitchell. « C’est le coach idéal pour des joueurs : il comprend les choses et il comprend son équipe », ajoutait James Harden.

Le confirmation officielle est arrivée lors de la conférence de presse de fin de saison, avec les mots élogieux du président de la franchise.

« On n’a absolument jamais parlé de Kenny Atkinson », indique Koby Altman. « Quand la franchise gagne, c’est toute la franchise qui gagne. Quand elle perd, on est tous responsable et ce n’est pas la faute d’un homme. »

Surtout quand le bilan du coach est aussi positif : une première saison avec le deuxième meilleur bilan (64-18) de l’histoire de la franchise, puis une seconde terminée en finale de conférence, une première depuis 2018.

« Kenny a été remarquable ces deux dernières années », poursuit le président des Cavaliers, très fermement. « Comment peut-on faire mieux ? Les joueurs aussi sont responsables. Il ne s’agit pas de Kenny Atkinson, ça n’a jamais été le cas. Le sujet, c’est la franchise et comment on peut franchir ce cap. »