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La GT Cut 1 confirme son retour en force

Publié le 2/06/2026 à 13:12 Twitter Facebook

Nike – Cinq ans après sa sortie, la première GT Cut s’offre une deuxième jeunesse alors que deux nouveaux coloris sont attendus ce mois-ci sur le sol nord américain pour accompagner la « Unseen Hours Virginia ».

Cinq ans, ça se fête ! De toute la collection Nike GT lancée en 2021, c’est peut-être la Nike GT Cut 1, conçu pour des profils dynamiques, qui a connu le plus de succès. Mise en avant par de jeunes joueurs percutants comme Tyler Herro et Tyrese Maxey, la paire avait rencontré son public. Et c’est sans doute pour ça qu’elle est de nouveau mise à l’honneur à l’occasion des cinq ans de sa sortie. Avec le coloris « Unseen Hours Virginia », déjà disponible en France, deux nouveaux coloris ont été annoncés sur le sol nord-américain pour ce mois ci.

Le premier a été aperçu aux pieds de Dylan Harper lors de la série entre San Antonio et OKC. Baptisé Nike GT Cut 1 « Dylan Harper x Titan Bleached Aqua », il s’inspire des racines philippines du joueur des Spurs, avec une dominante bleu azur complétée par des touches de rouge et de jaune. Le deuxième, annoncé pour le 12 juin, reprend les couleurs et le nom de la marque « Sprite », avec un modèle dépareillé entre bleu foncé sur la chaussure gauche et vert sur la droite.

S’ils venaient à débarquer sur le marché français, ces deux nouveaux coloris seraient attendus à hauteur de 200 euros.

(Via SneakerNews)

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Journaliste Romain Davesne

« All-Around Player » : rédacteur complet par excellence, capable d'évoluer à plusieurs postes (NBA, Sneakers, Jeux Vidéo...) grâce à une large palette technique !
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