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La première GT Cut revient en mode “Unseen Hours”

Publié le 13/05/2026 à 11:13 Twitter Facebook

Nike – La toute première version de la Nike GT Cut est de retour avec un coloris “Unseen Hours Virginia” en rose et blanc.


Voilà déjà cinq ans que la Nike GT Cut a débarqué sur le marché. Le modèle destiné aux profils dynamiques, agressifs vers le cercle, avait notamment été mis en avant à l’époque par des joueurs comme Tyler Herro ou Tyrese Maxey, deux joueurs devenus des superstars de la ligue.

La paire s’apprête à faire son retour avec ce nouveau coloris «Unseen Hours Virginia», principalement rose, avec des finitions en blanc et une touche de gris au niveau du col. Le thème «Unseen Hours» rend hommage à la tradition du basket de la Côte Est. On y retrouve aussi un motif de sablier en rose et blanc sur le talon renvoyant au temps passé à travailler cet art. A noter également à l’intérieur de la languette la mention «VA», pour rappeler l’état de Virginie, ainsi que la mention «Unseen Hours».

La Nike GT Cut 1 «Unseen Hours Virginia» sera disponible en France à partir du 22 mai prochain, et sera à retrouver sur Basket4Ballers au prix de 200 euros.

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Journaliste Romain Davesne

« All-Around Player » : rédacteur complet par excellence, capable d'évoluer à plusieurs postes (NBA, Sneakers, Jeux Vidéo...) grâce à une large palette technique !
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