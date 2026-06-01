Il y a trois ans, Julian Champagnie pensait la porte de la NBA fermée

« Je ne vais pas vous mentir, je croyais que c’était terminé. » À l’heure de savourer la qualification des Spurs pour les Finales NBA, Julian Champagnie n’a pas oublié le point de départ. Ni ce moment où, trois ans plus tôt, sa carrière dans la Grande Ligue semblait déjà menacée.

« On m’a toujours dit à quel point la fenêtre est étroite pour mettre un pied dans la ligue, s’y maintenir et y faire carrière », rappelle l’ailier de 24 ans, qui a très vite compris ce que cette phrase signifiait.

Non-drafté à sa sortie de St. John’s, le natif de Brooklyn avait signé un « two-way contract » avec les Sixers en juillet 2022. Mais l’expérience s’était surtout résumée à la G-League, avec seulement deux apparitions sous le maillot de Philadelphie. Avant que la franchise ne décide de le couper, à la mi-février 2023.

« Se faire couper sans sommation, sans aucune explication ni quoi que ce soit. C’était dur. C’était dur pour un gamin de 20 ans qui voulait poursuivre ses rêves et se prouver que c’était possible. Évidemment, je n’avais aucune idée d’où j’allais atterrir », raconte-t-il après le Game 7 remporté face au Thunder.

Son agent lui avait alors expliqué que toutes les options restaient ouvertes. Deux jours plus tard, la suite s’écrivait à San Antonio. Pour Julian Champagnie, il n’était plus question de laisser passer sa chance.

Une opportunité saisie à San Antonio

« Je me suis dit : ‘Fais en sorte que ça marche. Peu importe ce qu’on te donne, fais avec. Peu importe ce qu’on attend de toi, assure. Trouve ta place dans l’équipe.’ Je pense que ma plus grande force, c’est que j’essaie simplement de m’adapter là où je peux. Et je crois que c’est ce que j’ai fait quand je suis arrivé ici », poursuit-il.

Dans une équipe des Spurs en pleine reconstruction, Julian Champagnie a eu le temps de se montrer. En 15 matchs pour terminer la saison 2022/23, il avait affiché ses qualités de shooteur, avec 11 points de moyenne et 41% de réussite à 3-points. Puis, petit à petit, il a gagné sa place dans la rotation. Jusqu’à s’installer dans le cinq majeur.

Trois ans plus tard, le voilà devenu une pièce importante d’un collectif finaliste NBA. Moins spectaculaire que Victor Wembanyama, De’Aaron Fox ou Dylan Harper, mais indispensable dans l’équilibre des Spurs.

Mitch Johnson le juge ainsi « phénoménal » sur ces playoffs, les premiers de sa carrière. « C’est un héros de l’ombre absolu parce que d’autres gars ont plus le ballon entre les mains et font probablement plus d’actions d’éclat au-delà des tirs à 3-points », souligne le coach texan, qui voit en lui « un élément central » de sa défense.

À San Antonio, Julian Champagnie a donc trouvé ce qu’il cherchait : une chance, de la stabilité et un environnement capable de l’aider à grandir.

« J’adore mes coéquipiers, le staff, tout le monde dans la franchise. C’est un endroit formidable. Je ne pense pas qu’il y ait un meilleur endroit pour moi. Sincèrement, un immense merci aux San Antonio Spurs d’avoir donné sa chance à un gamin de Brooklyn », conclut-il.

Un gamin de Brooklyn coupé à Philadelphie, relancé au Texas, et qui va désormais jouer les Finales NBA presque à la maison, au Madison Square Garden. Cette fois, la porte de la NBA est grande ouverte.

Julian Champagnie Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 PHI 2 3:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 2022-23 SA 15 20:52 46.1 40.7 82.4 0.7 3.3 4.0 0.7 1.7 0.3 0.7 0.3 11.0 2023-24 SA 74 19:50 40.8 36.5 81.5 0.6 2.2 2.8 1.4 1.0 0.6 0.8 0.6 6.8 2024-25 SA 82 23:34 41.5 37.1 90.4 0.8 3.1 3.9 1.4 1.4 0.7 0.9 0.4 9.9 2025-26 SA 82 27:38 43.7 38.1 84.4 0.9 4.9 5.8 1.5 1.6 0.8 0.8 0.5 11.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.