Le grand retour du trophée de champion NBA sur les parquets des Finals

La NBA a dévoilé dimanche les designs des parquets pour les Finales NBA, et ils sont marqués par le grand retour du trophée Larry O’Brien au centre du terrain. La volonté de réintégrer l’image du trophée de champion NBA sur les parquets des Finals avait été annoncée en octobre, mais sa présentation officielle n’a eu lieu que dimanche.

Le Frost Bank Center de San Antonio et le Madison Square Garden de New York arboreront tous deux une version géante du trophée, peinte sous les logos des équipes au centre du terrain. Il y a un an, Adam Silver avait ouvert la porte au retour du trophée de champion NBA sur les parquets.

« Pour être franc, je n’avais pas vraiment pensé à tout ça jusqu’à ce que je le vois sur les réseaux sociaux » avait ainsi reconnu le commissionner. « Je suis également nostalgique pour certaines choses et, dans une culture médiatique comme la nôtre, c’est bien quand vous regardez des highlights et que certaines choses se distinguent, en direct ou sur les réseaux sociaux, car vous voyez ce logo du trophée ou autre chose indiquant que c’est un événement spécial. Donc on va y réfléchir. »

YouTube TV disparait

C’est la première fois depuis 2009 que la NBA réinstalle ce grand logo sur le parquet. Il avait été retiré en raison de préoccupations liées à la sécurité des joueurs. À l’origine, le logo était apposé sous forme d’autocollant sur le terrain, ce qui pouvait rendre la surface glissante. Cette année, il est peint directement sur le parquet en bois.

Autre changement majeur, qui ne sera pas pour déplaire aux fans, l’absence de sponsor sur le terrain. Partenaire de la NBA, et plus précisément des Finals depuis 2018, YouTube TV disparaît des lattes du parquet.

En revanche, ligne de fond, il y a le logo de la marque de bière Michelob Ultra, partenaire de la NBA depuis 2023.