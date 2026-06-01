Un deuxième coloris de la Witness 9 dédié à Bronny James

La LeBron Witness 9 a un nouvelle utilité, mettre en avant Bronny James, le fils du King ! Le premier coloris du genre, baptisé « Bronny James PE » avait permis de dévoiler le logo destiné au fiston du King. Et le modèle a plutôt bien marché, suffisamment pour inciter Nike a en remettre une couche avec ce coloris « Camo ».

Celui-ci se démarque par sa tige en mode « marbré » avec des finitions en blanc dont un « Swoosh » inversé sur l’un des côtés de la paire, sous une autre virgule en bleu clair et blanc. Les oeillets apparaissent en rouge, de la même couleur que le logo « B » de Bronny James figurant sur le talon.

On aperçoit également la couche de mousse « React X » en guise de semelle intermédiaire, enveloppée par une semelle extérieure d’un blanc nacré translucide.

Cinquième coloris de la LeBron Witness 9, cette version « Camo » destinée à Bronny James est disponible en France depuis aujourd’hui, à retrouver au prix de 120 euros sur Basket4Ballers.