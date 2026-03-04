Matchs
La LeBron Witness 9 fait honneur à Bronny James

Sneakers – Le coloris « Player Exclusive » dédié au fils de LeBron James officialise l’arrivée en France de la LeBron Witness 9.

Bonne nouvelle pour commencer le mois de mars, la LeBron Witness 9 arrive enfin sur le marché français avec un coloris de choix pour marquer le coup. Le modèle alternatif de LeBron James, plus abordable que la LeBron 23, va en effet lancer le coloris « PE » du fils de la superstar des Lakers, Bronny James !

La tige, articulée entre différentes touches de rose et rose pâle, est accompagnée d’un « Swoosh » noir classique d’un côté et de deux virgules superposées en noir et blanc inversé de l’autre. On distingue également la mention « Bronny » inscrite à l’avant du pied en blanc et le logo de Bronny James sur le talon.

Niveau technique, la semelle, entre rose pâle et blanc et assortie d’un motif couronne à la base du talon, dispose de la nouvelle couche « ReactX » sur toute la longueur au niveau intermédiaire. L’empeigne a également été conçue avec une matière synthétique assurant une bonne aération, et le système de sangles complétant les œillets agissent bien sur le maintien.

La LeBron Witness 9 « Bronny James PE » est d’ores et déjà disponible sur Basket4Ballers au prix de 120 euros.

