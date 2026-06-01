Jackie Young et A’ja Wilson trop fortes pour les Valkyries

Fortes de leur bon début de saison, les Valkyries attendaient de pied ferme ce duel à la maison face aux championnes en titre. Elles ont été servies, tombant sur un duo Young-Wilson qui a crevé l’écran dans le troisième quart-temps pour permettre aux Aces de faire la différence. Les deux ont excellé dans leur domaine, ce qui a donné 23 points à 5/9 de loin et 9 passes décisives pour Jackie Young, et une perf XXL d’A’ja Wilson, à 28 points, 15 rebonds, 4 passes décisives et 4 contres.

Les Valkyries ont fait mieux que résister en première mi-temps, portées par une belle adresse extérieure (9/22) à l’image des deux flèches de Gabby Williams (20 points) pour lancer les hostilités. Kayla Thornton et Kaitlyn Chen ont pris le relais pour faire passer leur équipe devant après 10 minutes (23-21), avant de passer la main à Cecilia Zandalasini par deux fois, et Janelle Salaün (40-39).

Las Vegas a toutefois fini plus fort, puisqu’après les 3-points de la paire Young-Stephanie Talbot, A’ja Wilson a fini la période au métier avec ses 7 points afin de rentrer au chaud au vestiaire (41-43).

Jackie Young climatise le Chase Center

A’ja Wilson a repris son entreprise de domination en troisième quart-temps, en attaque, en scorant 9 points, comme en défense avec deux contres et une flopée de rebonds en symbole de la mainmise de Las Vegas de ce côté du terrain Jackie Young a enfoncé le clou dans la foulée en alignant trois paniers de suite à 3-points pour conclure un 21-6 dévastateur (47-64). Impressionnante jusqu’au bout, A’ja Wilson a ainsi laissé Golden State à 18 longueurs à 10 minutes de la fin (54-72).

Les Valkyries ont tout donné jusqu’au bout, allant jusqu’à signer un 16-2 marqué par les 3-points de Gabby Williams puis Janelle Salaün (16 points), en transition (79-87). C’est à ce moment que Chelsea Gray a refait surface en scorant son seul panier du match puis en glanant un ultime rebond pour assurer la victoire (81-91) et permettre aux Aces de revenir à égalité au classement avec Golden State (5v-3d).

Les coéquipières d’A’ja Wilson vont à présent prendre la direction de Los Angeles pour défier les Sparks demain soir, face à qui elles ont perdu il y a une semaine à la maison (95-101). Dans le même temps, Golden State accueillera le Portland Fire de son ancienne meneuse, Carla Leite.