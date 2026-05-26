Les Valkyries en démonstration face au Sun

Le début de saison de Connecticut ressemble beaucoup à celui de la saison dernière avec huit matchs et déjà sept revers, le dernier en date concédé cette nuit sur le parquet de Golden State. La formation de Rachid Méziane, encore privée de Brittney Griner, n’a pas pesé bien lourd face au collectif des Valkyries qui a survolé les débats.

Gabby Williams a montré la voie en scorant 10 des 17 premiers points de son équipe, dont deux flèches à 3-points (17-11). Au buzzer, Janelle Salaün a fait passer l’écart à +10 (22-12), mais Aneesah Morrow a répondu en alignant 7 points, puis le 2+1 de Raegan Beers a maintenu Connecticut dans la course (25-22). C’est en deuxième quart-temps que le Sun a flanché, encaissant un terrible 20-8 sur la période.

Veronica Burton, Kaila Charles et Cecilia Zandalasini ont lancé les hostilités à 3-points, et Connecticut n’a pas pu suivre, encaissant un 10-0 alimenté par le trio Chen-Thornton-Hayes déjà fatal avant la pause (47-30).

Juste Jocyte prend part à la fête

À 3-points, Kaila Charles a rapidement porté l’écart à +20, imité ensuite par le trio Williams – Burton – Thornton pour faire flirter les Valkyries avec les 30 points d’écart, après un nouveau tour de passe-passe signé Gabby Williams (63-35). Janelle Salaün et Ashlon Jackson, par deux fois, y sont également allées de leur 3-points pour mettre fin au suspense dès la fin du troisième quart-temps (73-48).

Le match plié, avec jusqu’à 34 points d’écart, Natalie Nakase a pu faire tourner et permettre à Juste Jocyte (5 points) de vivre ses premières minutes et se montrer avec 5 points tandis que Nell Angloma (6 points) a pu inscrire son premier 3-points en WNBA côté Sun.

Golden State va essayer d’enchaîner ce vendredi à l’occasion de la réception du Fever tandis que le Sun tentera de finir son road-trip de cinq matchs sur une meilleure note à Portland demain soir.