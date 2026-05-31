Les Spurs perdent Sean Sweeney, mais saluent sa promotion

C’est en pleine finale de conférence Ouest que les Spurs ont appris le départ à venir de Sean Sweeney, nommé nouvel entraîneur du Magic. Une promotion attendue pour celui qui figurait depuis plusieurs années parmi les assistants les plus cotés de la ligue, souvent cité pour des postes de « head coach » sans jamais être choisi.

Une vraie perte pour San Antonio, et notamment pour Mitch Johnson, qui en avait fait son premier assistant depuis l’an dernier. Mais l’entraîneur des Spurs refuse d’y voir autre chose qu’une immense satisfaction.

« Je suis ravi pour Sean, il le mérite amplement », a-t-il déclaré en marge du Game 7 à Oklahoma City. « Il a eu beaucoup d’opportunités potentielles de devenir head coach, donc ce n’était plus qu’une question de temps. »

À San Antonio, Sean Sweeney s’est rapidement imposé comme l’un des hommes forts du staff, notamment comme architecte de la défense construite autour de Victor Wembanyama. Avec la réussite que l’on connaît. De quoi convaincre Orlando de miser sur lui après l’éviction de Jamahl Mosley.

« C’est une bonne chose pour Orlando et une bonne chose pour nous qu’il se retrouve dans la conférence Est », a plaisanté Mitch Johnson. « Mais je suis surtout ravi pour lui. C’est une très bonne situation pour lui. Je connais du monde là-bas, il va parfaitement s’intégrer et c’est amplement mérité. Je suis très heureux pour lui. »

Même son de cloche chez Devin Vassell, dont les progrès défensifs ont accompagné l’arrivée de Sean Sweeney.

« Je suis vraiment content pour lui », a confié l’arrière. « Son apport est immense ici. Il a poussé tout le monde à s’améliorer en défense. Il nous impose un certain niveau d’exigence. Je lui souhaite le plus de réussite possible. »