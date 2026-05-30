Wayne Ellington va coacher le Heat en Summer League

Depuis 2023, soit un an après sa retraite, Wayne Ellington est assistant coach à Miami. La première saison, il s’occupait de la progression des joueurs avant, depuis deux ans, d’être pleinement assistant aux côtés d’Erik Spoelstra. « La décision de me lancer dans le coaching était facile à prendre », rappelle-t-il, ayant parlé au coach de Miami au moment où il se posait la question de cette nouvelle carrière à embrasser.

Avec trois saisons d’expérience, il est désormais temps pour l’ancien shooteur (770 matches entre 2009 et 2022) de passer un cap. Ce sera cet été, en dirigeant l’équipe de Summer League de Miami. Pendant la California Classic, puis la ligue d’été de Las Vegas pendant les trois premières semaines de juillet.

« C’est l’étape suivante dans mon parcours et je suis très enthousiaste », confirme-t-il. « Je suis vraiment très reconnaissant à Spoelstra et à la direction de m’avoir donné cette chance et de m’avoir fait confiance pour me permettre de mener ce projet cet été. J’ai donc hâte de m’y mettre. »

Wayne Ellington s’inscrit dans la lignée d’autres assistants du Heat, également coach le temps d’un été ces dernières années : Chris Quinn, Malik Allen, Caron Butler et Eric Glass.

« Je leur ai déjà demandé conseil, je prends des informations. J’ai eu une expérience en Summer League avec Glass, donc j’ai vu comment il faisait. C’est du basket, mais c’est la Summer League, c’est un peu différent », précise celui qui a tourné à 8 points en carrière. « On n’a pas autant de temps pour se préparer. On ne sait pas vraiment qui va faire partie de l’effectif avant la fin de la Draft. Il faut se préparer différemment, mettre les gars à niveau différemment. Il faut que chacun comprenne ta vision et la façon dont tu veux jouer. »

Si l’ancien joueur parle d’étape à passer cet été, c’est parce qu’il veut aller bien plus loin dans le futur. « Le prochain cap, c’est de coacher », annonce-t-il. « Oui, j’ai l’ambition d’être entraîneur en NBA un jour. J’apprends et je grandis encore, mais, au fond, c’est mon objectif. »