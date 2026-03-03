Erik Spoelstra, consommateur critique de la défense de zone

Depuis plusieurs saisons, aucune équipe NBA n’utilise plus la défense de zone que Miami. Erik Spoelstra en a clairement fait une arme importante de son arsenal. La preuve encore cette saison, avec 575 possessions défensives en zone, le chiffre le plus haut de la ligue en 2025/26. Néanmoins, ce n’est pas la solution à tout pour le coach, qui reste critique face à cette option.

« Il y a des moments où je déteste ça », affirme-t-il clairement. « Parce qu’il n’y a parfois pas de responsabilité définitive. On a parfois l’état d’esprit que la zone va nous permettre de s’en sortir et qu’on n’a pas besoin de travailler aussi dur. Rien ne peut être plus éloigné de la vérité. »

Car, insiste Erik Spoelstra, la défense de zone n’est pas faite pour se reposer ou ne doit pas être abordée comme une manière de se cacher. Pour qu’elle soit efficace, il faut de l’intelligence mais aussi des efforts.

« En réalité, on brûle sans doute plus de calories en zone qu’en défense individuelle. Il y a beaucoup de mouvements différents à faire », poursuit-il. « Cela fait partie de notre système défensif, mais ce n’est pas le seul système. On n’est jamais meilleur qu’en défense individuelle. »

Forcer les attaques adverses à (trop) réfléchir

Mais quand elle est bien effectuée, la zone permet de casser les attaques, de les perturber dans les grandes largeurs. Kevin Durant et les Rockets l’ont remarqué lors de leur déplacement à Miami, face aux 46 possessions (son record de saison) où le Heat a utilisé cette défense.

« Peu importe notre schéma défensif, il s’agit de faire les choses difficiles. Là, on était en zone, on a pris le contrôle des espaces et on s’est battu pour contester les tirs près du cercle », analyse l’entraîneur. « Lors de défaites ces trois derniers mois, on donnait des tirs près du cercle et à 3-pts. Là, en zone ou en individuelle, on a contesté 83% des tirs à 3-pts dans cette victoire. »

Avec 111.5 points encaissés sur 100 possessions, les Floridiens possèdent la quatrième meilleure défense de la NBA derrière Oklahoma City, Detroit et San Antonio. Qu’il l’aime un peu, beaucoup, à la folie ou pas du tout, Erik Spoelstra sait qu’il tient le bon bout avec la défense de zone. Les joueurs aussi.

« C’est un excellent ajustement, car on peut sortir ça de notre chapeau et être efficace avec », relate Davion Mitchell. « Surtout face à des gros scoreurs, comme Kevin Durant, qui peuvent changer un match avec leurs points. Mettre une zone en face d’eux les force à réfléchir un peu. »