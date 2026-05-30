Les Lynx réalisent le quatre à la suite face au Sky

Duel entre deux équipes aux dynamiques opposées ce samedi puisque le Sky tentait de mettre fin à sa série de trois revers consécutifs en recevant les Lynx, sur une série de trois succès de rang avant cette rencontre. Si Chicago s’accroche en début de match, les joueuses de Tyler Marsh finissent par se casser les dents sur la défense de Minnesota. Entre des tirs contrés et des ballons perdus, Chicago voit l’écart se creuser et concède un 8-1 pour finir le premier acte (19-12).

Au début de la période suivante, Kamilla Cardoso (12 points, 13 rebonds) est contrée à deux reprises par Teaira McCowan tandis que Courtney Williams réussit un tir à mi-distance pour creuser l’écart (23-12). Si les Lynx dominent, la tendance s’inverse dans les minutes précédant la mi-temps. Plus en réussite, le Sky s’appuie sur Skylar Diggins et sur deux paniers à longue distance de Natasha Cloud pour revenir à une possession (33-30).

La réponse des Lynx arrive dès la sortie des vestiaires et elle est autoritaire. Minnesota resserre sa défense et force des pertes de balle pour obtenir des paniers en transition à deux ou trois points. Les coéquipières de Napheesa Collier débutent la deuxième période avec un 12-0 en moins de trois minutes (45-30).

Les vains espoirs du Sky

Les Lynx profitent des mauvaises rotations défensives de Chicago pour alourdir l’écart. Nia Coffey (20 points, 8 rebonds) se retrouve ouverte derrière l’arc et Natasha Howard prend le meilleur sur Azurá Stevens dans la raquette (52-32). Si le Sky recolle à dix points, Olivia Miles redonne de l’air aux visiteuses juste avant le début du dernier acte (64-46).

Dans la dernière période, le Sky tente une dernière remontée au score, sans succès. Nia Coffey décoche deux flèches à longue distance et Olivia Miles déborde Kamilla Cardoso pour sceller le sort du match.

Les Lynx s’imposent largement 79 à 58 et enchaînent un quatrième succès consécutif pour rester en tête du classement alors que Napheesa Collier n’a toujours pas joué la moindre minute cette saison.