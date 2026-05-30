Six millions de dollars pour Tounde Yessoufou en NCAA !

Alors qu’il avait la possibilité d’être sélectionné au premier tour de la Draft 2026 après une superbe saison de freshman, Tounde Yessoufou (1m95, 20 ans) a choisi de retirer son nom, et l’ailier de Baylor va s’engager avec l’université de St. John’s, où officie Rick Pitino.

Avec ses 17.8 points, 5.9 rebonds, 1.6 passe et 2.0 interceptions de moyenne, le Béninois est un renfort XXL pour le Storm, et derrière ce choix, il n’y a pas qu’une motivation sportive. SNY rapporte ainsi que Yessoufou va toucher aux alentours de six millions de dollars la saison prochaine. C’est le salaire équivalent d’un 11e choix de la Draft, un rang qu’il n’aurait sans doute pas atteint.

C’est un nouvel exemple de l’impact du NIL, et c’est une rémunération équivalente à celle de Thomas Haugh, champion NCAA avec Florida en 2025. Ce dernier a aussi choisi de rester une ultime saison chez les Gators pour tenter de faire remonter un peu plus sa cote en vue de 2027, dans une cuvée considérée comme plus faible.