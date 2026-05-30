Matchs
NBA
Matchs
NBA

Six millions de dollars pour Tounde Yessoufou en NCAA !

Publié le 30/05/2026 à 11:09 Twitter Facebook

NCAA – Le dispositif NIL, qui rémunère les joueurs universitaires, bouleverse la Draft et le dernier exemple en date se nomme Tounde Yessoufou.

Tounde Yessoufou

Alors qu’il avait la possibilité d’être sélectionné au premier tour de la Draft 2026 après une superbe saison de freshman,  Tounde Yessoufou (1m95, 20 ans) a choisi de retirer son nom, et l’ailier de Baylor va s’engager avec l’université de St. John’s, où officie Rick Pitino.

Avec ses 17.8 points, 5.9 rebonds, 1.6 passe et 2.0 interceptions de moyenne, le Béninois est un renfort XXL pour le Storm, et derrière ce choix, il n’y a pas qu’une motivation sportive. SNY rapporte ainsi que Yessoufou va toucher aux alentours de six millions de dollars la saison prochaine. C’est le salaire équivalent d’un 11e choix de la Draft, un rang qu’il n’aurait sans doute pas atteint.

C’est un nouvel exemple de l’impact du NIL, et c’est une rémunération équivalente à celle de Thomas Haugh, champion NCAA avec Florida en 2025. Ce dernier a aussi choisi de rester une ultime saison chez les Gators pour tenter de faire remonter un peu plus sa cote en vue de 2027, dans une cuvée considérée comme plus faible.

Suivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Suivez nous également sur Google Actualités

Coordinateur éditorial du site Fabrice Auclert

Depuis 1994, Fabrice encadre la rédaction de Basket USA. Editeur, il co-dirige une agence de presse qui fournit du contenu pour la presse spécialisée (sciences, sport, politique, high-tech, automobile...).
Tags →
Le fil info en direct
Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |  
Afficher les commentaires

Toute l’info NBA en continu

 
Afficher les actus NBA suivantes