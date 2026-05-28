Tounde Yessoufou repousse la NBA pour rejoindre Rick Pitino

Tounde Yessoufou aurait pu tenter sa chance dès cet été. Finalement, l’ailier de Baylor va patienter. Ses agents ont ainsi annoncé à ESPN que le freshman avait retiré son nom de la Draft 2026 afin de s’engager avec St. John’s, le programme new-yorkais dirigé par Rick Pitino.

Une décision forte pour un joueur régulièrement cité comme un possible choix du premier tour. Mais aussi un énorme renfort pour le Red Storm, qui récupère un profil physique, explosif et déjà productif dans la Big 12.

Ancienne recrue cinq étoiles, Tounde Yessoufou sort d’une première saison très solide à Baylor, avec 17.8 points, 5.9 rebonds, 1.6 passe et 2.0 interceptions de moyenne. Pas encore totalement fiable derrière l’arc, il a en revanche déjà montré de vraies qualités de percussion et une intensité qui collent à l’identité recherchée par Rick Pitino.

Pour St. John’s, c’est un message envoyé au reste de la Big East. Après avoir ramené le programme dans le haut du panier universitaire, avec un retour au Sweet 16 lors de la March Madness, le Hall of Famer continue d’utiliser le portail des transferts pour renforcer son équipe. Avec Yessoufou, il tient un ailier capable de défendre fort, de courir et d’apporter du scoring sans devoir être gavé de systèmes.

Pour le joueur, le pari est clair : revenir en NCAA pour devenir une option offensive majeure dans un contexte très exposé, à New York, sous les ordres d’un coach qui sait mettre ses meilleurs éléments sous les projecteurs.