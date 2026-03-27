Rick Pitino retrouve Duke avec, en tête, le traumatisme de 1992

Si la vengeance est un plat qui se mange froid, on n’ose imaginer à quel niveau se situe le mercure à la table de Rick Pitino ces derniers jours. L’entraîneur de 73 ans, légende de la NCAA, n’a rien perdu de ses qualités de coach depuis son arrivée surprise à St John’s en 2023. Et il n’a pas perdu non plus sa mémoire.

Ce soir, il conduira les Red Storm face à Duke lors du Sweet Sixteen. Un rendez-vous qui réveille forcément chez lui de très mauvais souvenirs. Car croiser la route des Blue Devils en plein mois de mars, dans un match à élimination directe, n’a rien d’anodin dans son histoire. C’est même l’un des plus grands traumatismes de sa carrière.

Rick Pitino en a pourtant vu d’autres : 38 saisons en NCAA, deux titres nationaux, quatre programmes différents conduits au Sweet Sixteen… Mais Duke, sur la route de la March Madness, reste un dossier à part.

« The Shot », version NCAA

Retour en 1992. À l’époque, Rick Pitino dirige Kentucky et vise le Final Four. Ses Wildcats, emmenés par Jamal Mashburn, sortent d’une énorme saison. En face se dresse donc Duke, champion en titre, dans un duel entre les deux premières têtes de série de la région East.

Le match est exceptionnel, tendu, spectaculaire, irrespirable. Les deux équipes se rendent coup pour coup et poussent le suspense jusqu’en prolongation. Kentucky pense avoir fait le plus dur : les Wildcats mènent d’un point, 103-102, à 2.1 secondes de la fin. Duke doit repartir de sa ligne de fond.

Rick Pitino anticipe la menace et demande une prise à deux sur Christian Laettner. Peine perdue. Grant Hill envoie une passe longue façon quarterback, Laettner capte le ballon, se retourne, s’élève à mi-distance… et fait mouche. Duke l’emporte 104-103 !

Le tir entre immédiatement dans la légende. Encore aujourd’hui, il reste l’un des moments les plus iconiques de l’histoire de la NCAA. Et même si Rick Pitino a ensuite remporté le titre national en 1996 puis en 2013, cette image continue de le hanter.

Au point de l’agacer encore franchement. Ces derniers jours, le coach a raconté que son staff lui avait conseillé de regarder la série Paradise, dans laquelle une référence est faite au fameux tir…

« J’en avais tellement marre de voir ces pubs avec Laettner qui mettait encore et encore ce tir », a-t-il confié dimanche en conférence de presse. « Alors j’ai regardé Paradise. Et dans le premier épisode, le président des États-Unis parle de ce tir, sans dire Laettner, mais avec une allusion aux Wildcats ou quelque chose comme ça. Et je me suis dit : ‘C’est cruel.’ Pourquoi mon staff et mes amis me disent de regarder ça ? »

Une revanche à aller chercher

Trente-quatre ans plus tard, Rick Pitino a donc l’occasion de réécrire une partie de son histoire. St. John’s lui a déjà offert un premier frisson en arrachant sa qualification au tour précédent. Ce Sweet Sixteen face à Duke a forcément des airs de revanche.

« J’ai été du côté des vainqueurs et du côté des vaincus sur des tirs au buzzer », a-t-il rappelé. « Vous en gagnez certains, vous en perdez d’autres. Mais j’espère qu’on pourra battre Duke au buzzer pour effacer ce tir de Christian Laettner. »

St. John’s ne partira pas favori face à la tête de série numéro 1 du tournoi. Mais Rick Pitino entend bien surfer sur la dynamique de son groupe. Après la qualification contre Kansas, il ne cachait pas son enthousiasme.

« Nous avons franchi un cap, donc c’est fantastique. Je suis fier de nos gars. Et maintenant, ça ne fait que commencer. Le plaisir ne fait que commencer. »

Même ton conquérant avant le rendez-vous face aux Blue Devils : « Nos joueurs sont prêts, ils se sont bien entraînés. Nos remplaçants ont massacré nos titulaires pendant deux jours de suite, donc ils ont hâte d’y être, et ils l’ont bien fait comprendre au cinq de départ. »

Rick Pitino pourra rappeler à ses joueurs que, dans ses deux précédents grands duels de mars contre Duke, le vainqueur a fini champion NCAA. Et surtout que, malgré la cicatrice de 1992, l’histoire ne s’est pas arrêtée là pour lui.

En 2013, il avait déjà commencé à exorciser ce souvenir en éliminant Duke avec Louisville, en route vers le titre. Cette fois, avec St. John’s, l’enjeu est différent. Mais la charge symbolique est immense : faire tomber Duke pour refermer, au moins un peu, une blessure vieille de 34 ans.