De meilleures audiences que la saison passée pour les Knicks

Ce n’est pas pour son suspense, avec une courte série et un « sweep », mais la finale de conférence Est a tout de même comptabilisé des audiences très correctes. En effet, avec 7.4 millions de personnes en moyenne devant les quatre matches, c’est un peu mieux que la saison passée.

Les Knicks étaient alors déjà présents à ce niveau de la compétition, face aux Pacers, mais la série de 2025, en six matches, n’avait pas fait mieux 7 millions de téléspectateurs par rencontre sur TNT. Soit une augmentation de 6%.

Le match le plus suivi de la série entre New York et Cleveland restera le Game 3 sur ABC, avec 8.11 millions de personnes devant leur écran. Jamais une troisième manche d’une finale de conférence Est n’avait autant intéressé depuis 2011 !

Quant à l’Ouest, la série suit encore son cours et se terminera ce samedi soir. Sports Media Watch indique que sur les quatre premières rencontres, 9.62 millions de personnes en moyenne ont regardé le duel entre le Thunder et les Spurs, que ce soit à la télévision ou en streaming. On peut donc s’attendre à de très beaux chiffres pour le Game 7, demain soir.