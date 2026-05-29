Dylan Harper : « C’était le plus grand match de ma vie »

On a déjà évoqué les similitudes entre James Harden et Dylan Harper à la fois dans le rôle et dans le jeu, et cette nuit, le rookie des Spurs a fait parler son adresse lointaine, mais aussi son volume de jeu pour peser sur ce Game 6. Avec 18 points à 6/9, 6 rebonds et 4 passes, le jeune arrière est le facteur X de la soirée, et il a rassuré tout le monde sur sa forme physique, mais aussi mentale. En une soirée, il a inscrit autant de points que lors des trois précédents.

« Après le dernier match, plusieurs personnes sont venues me parler et m’ont redonné confiance » avoue-t-il. « Ces personnes m’ont dit d’être simplement moi-même, d’attaquer constamment. Je pense que c’est ce que j’ai réussi à faire aujourd’hui. C’était clairement le plus grand match de ma vie. Sans aucun doute. »

Notamment dans ce deuxième quart-temps où il a enchaîné les jolis « moves », mais aussi fait preuve de métier pour créer de l’espace avec son défenseur, qu’il s’agisse de Cason Wallace ou d’Alex Caruso. Un vrai travail de sape digne d’un vétéran alors qu’il n’a pourtant que vingt ans.

Entrer dans l’histoire des Game 7

« Personnellement, chaque fois que j’entre dans un match, je veux avoir un impact positif sur la victoire, que je marque ou pas. Je veux simplement apporter quelque chose de positif » poursuit-il. «Je pense que nous sommes restés soudés et que nous avons surfé sur la dynamique que nous avions. Nous avons été agressifs, quoi qu’il arrive sur le terrain. Cette attitude s’est propagée tout au long du match et cela s’est vu. »

Comme tous ses jeunes coéquipiers, Dylan Harper va vivre un Game 7. Son père, Ron, ne sera pas de trop pour trouver les mots et le préparer au mieux à cette manche décisive, synonyme de finale NBA en cas de victoire.

« Légendaire ! » répond-il sur l’expression Game 7. « Il y a eu tellement de Game 7 légendaires dans l’histoire et j’ai le sentiment que nous voulons faire partie de cela. Nous voulons faire partie de cette histoire des Game 7. Nous allons entrer sur le terrain en nous battant, quoi qu’il arrive. Nous allons tout donner sur le terrain. »