Le Thunder pris dans la vague

Même si le Thunder était derrière à la pause (53-60) face à une équipe de San Antonio portée par ses tirs primés, Alex Caruso et ses coéquipiers étaient encore totalement dans le match. Il reste huit minutes à jouer dans le troisième quart-temps quand Shai Gilgeous-Alexander ramène les siens à seulement huit points.

« On était plutôt bien à la mi-temps. Ils avaient marqué 11 paniers à 3-pts, avaient le vent dans le dos et on a réussi à manœuvrer pour être dans une situation tout à fait gérable », constate Mark Daigneault. « En fin de première période, il y a eu des moments où on aurait pu prendre le contrôle. On avait l’occasion de renverser la situation, il fallait le faire. »

Ces occasions manquées vont peser lourd dans la balance car la suite, c’est une longue chute pour Oklahoma City, qui va largement expliquer la défaite finale dans ce Game 6 à San Antonio. Les Spurs vont en effet passer un 20-0 !

« On a démarré un peu lentement. Ils ont marqué des 3-pts et des layups en transition et on a commencé cette deuxième mi-temps de manière catastrophique. On n’était pas assez alerte pour revenir en défense », se lamente Alex Caruso. « Ils ont frappé un grand coup en troisième et mis le match hors de notre portée », ajoute son coach.

Avec Chet Holmgren à la fin du quart-temps, les champions en titre vont tout de même marquer deux points dans ces huit dernières minutes. Mais durant cette séquence, ils shootent à 1/17, dont 0/6 à 3-pts et perdent trois ballons ! Avec leur 5/14 au shoot, les Texans ne sont pas particulièrement impressionnants durant cette vague, mais avec une grosse domination au rebond, des courses et de la volonté, ils vont tout de même enfoncer OKC.

Comment les troupes de Mark Daigneault, qui vont perdre ce troisième quart-temps 32-13, auraient-elles dû réagir pour éviter cette glissade coupable ?

« Je ne sais pas si on a vraiment fait quelque chose de travers. On était prêt à jouer. J’étais confiant en commençant le match et je l’étais toujours à la mi-temps », rappelle le coach. « On avait les cartes en main pour prendre ce match, si on avait réussi notre troisième quart-temps. Mais c’est eux qui l’ont fait. »