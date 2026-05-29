Le MVP de la nuit | Victor Wembanyama se nourrit de la pression

Certes, Victor Wembanyama était sur le banc lorsque les Spurs ont mis KO le Thunder dans le 3e quart-temps, mais c’est bien lui qui avait donné le ton à la rencontre dès l’entame de match. Par ses 3-points et sa défense, avec notamment ce contre monumental sur Jared McCain, le Français s’est comporté en leader, et toute l’équipe a suivi.

Très discret dans le Game 5, et sermonné par la NBA pour avoir zappé la conférence de presse, « Wemby » a répondu, et c’est la marque des grands joueurs. « Moi-même » répond-il d’abord à la question de savoir qu’elle était la plus grosse différence entre le Game 5 et le Game 6. « Pour faire confiance au plan de jeu, discuter des tactiques avec le staff et mes coéquipiers. »

Le plan de jeu, c’était d’être à nouveau dans l’agression, de dicter son jeu et de prendre des tirs. Son premier quart-temps est ainsi de très grande classe avec 11 points, 5 rebonds, 1 passe et 1 contre, et il ne va pas baisser de tempo puisqu’il atteint la pause avec 22 points.

« Nous avons joué ensemble. Nous avons fait circuler le ballon et nous avons fait confiance au plan de jeu, comme toujours » liste Victor Wembanyama lorsqu’on lui parle des 118 points inscrits face à la meilleure défense NBA.

Donner l’exemple

Aux premières loges pour provoquer ses adversaires, mais aussi haranguer ses partenaires, Wemby était le grand patron de ce Game 6, et il a confirmé qu’il avait cette capacité à rebondir, mais aussi à supporter la pression.

À l’arrivée, il signe donc 28 points à 10/21 au tir dont 4/9 de loin, 10 rebonds, 3 contres et 2 interceptions en 28 minutes. Le tout à 10 sur 21 aux tirs, dont 4 sur 7 à 3-points. Dans un match décisif, il termine meilleur marqueur, rebondeur, intercepteur et contreur de sa formation. C’est ce qu’on appelle donner l’exemple, et les jeunes Spurs, dont lui, donnent le sentiment de ne pas être freinés par l’enjeu.

« On a l’impression que cela efface toutes les petites erreurs qui font partie de la nature humaine, qu’elles surviennent en saison régulière ou lors des matchs précédents » conclut ainsi Victor Wembanyama à propos de cette gestion des matches couperet. « Il faut combattre cela en permanence, et quand on est dos au mur, on a simplement l’impression que c’est la meilleure occasion de construire cela. »