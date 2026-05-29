Gabby Williams et Janelle Salaün offrent une revanche aux Valkyries

Après un premier succès du Fever, Indiana et Golden State s’affrontaient de nouveau, cette fois en Californie. Pour prendre les commandes, les Valkyries comptent sur Veronica Burton (25 points, 6 rebonds, 3 passes), à l’origine des cinq premiers points de son équipe.

Si Golden State n’est pas en réussite derrière l’arc, les joueuses de Natalie Nakase comptent sur leurs rebonds offensifs pour s’offrir des secondes chances. De son côté, le Fever se casse les dents sur la défense californienne et n’a réussi que trois paniers dans le jeu après cinq minutes de jeu (14-9).

À la fin du premier acte, les Valkyries mènent toujours les débats grâce à la bonne entrée de Janelle Salaün (19 points, 7/12 au tir, 3/5 de loin). Peu en réussite lors de ses dernières sorties, la Française règle rapidement la mire à 3-points avant d’enfoncer Sophie Cunningham dans la raquette (21-14).

Après huit tentatives infructueuses, Kelsey Mitchell permet au Fever de réussir son premier panier primé de la partie, mais Janelle Salaün répond aussitôt à 3-points. Gabby Williams (19 points, 6 rebonds, 6 passes) la suit avec quatre points et les Valkyries se donnent de l’air (28-17).

Golden State s’accroche

Pour calmer l’hémorragie, Caitlin Clark (16 points, 6 passes) s’emploie. Après avoir réussi un panier lointain, elle intercepte un ballon des mains de Gabby Williams avant de gêner Janelle Salaün qui attaquait le cercle. Sophie Cunningham enchaîne avec un tir primé et Indiana revient à deux possessions (31-26). Juste avant la mi-temps, les visiteuses arrivent même à prendre l’avantage (46-44).

Au retour des vestiaires, le Fever retrouve de l’adresse derrière l’arc et continue de mener malgré les assauts de Veronica Burton. Cependant, Golden State a de la ressource. Cecilia Zandalasini et Justė Jocytė décochent toutes les deux une flèche à longue distance et les Valkyries repassent devant (57-54). Le Fever tente de se redonner de l’air avec un 7-0, mais Janelle Salaün enchaîne cinq points avant le début du dernier acte pour effacer le retard de son équipe (67-65).

Veronica Burton est la première à s’illustrer dans ce quatrième quart-temps. La meneuse de Golden State enchaîne les points et, en défense, elle contre Caitlin Clark. Cependant, les Valkyries n’arrivent pas à s’envoler et seulement deux points ne séparent les deux équipes au moment d’entrer dans le «money-time». Le Fever comble rapidement son déficit avec un panier primé de Caitlin Clark et un tir dans la raquette d’Aliyah Boston (82-81).

Les Françaises ont le dernier mot

Les deux formations s’échangent brièvement les possessions avant que les Françaises de Golden State ne mettent la main sur ce match. Janelle Salaün réussit un panier à mi-distance, intercepte un ballon et réussit un tir lointain. Le Fever essaie de revenir grâce à Caitlin Clark, mais la meneuse se troue à 3-points. Gabby Williams capte le rebond et envoie Janelle Salaün finir en contre-attaque (89-84).

Alors que les Valkyries mènent de cinq points avec moins de 40 secondes sur l’horloge, elles vont se faire peur. Caitlin Clark réussit deux lancers francs et Golden State perd le ballon dès la remise en jeu. Sophie Cunningham en profite et ramène son équipe à un point.

Alors qu’il reste dix secondes à jouer, Gabby Williams réussit un seul de ses deux lancers francs, offrant une balle de match ou de prolongation à Indiana. Cependant, Aliyah Boston subit une prise à deux et ne peut se trouver une fenêtre de tir. Par conséquent, Golden State s’impose 90-88.