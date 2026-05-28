Mark Cuban veut raccourcir les matchs NBA pour densifier le spectacle

Mark Cuban est rarement à court d’idées quand il s’agit de basket et de business. L’ancien propriétaire des Mavericks a échangé avec Front Office Sports sur ses pistes pour améliorer la NBA actuelle. Et pour lui, le problème « n’est pas la longueur de la saison, c’est la longueur des matchs ». Alors que la densité du calendrier et l’intensité du jeu actuel conduisent à de nombreuses discussions sur la durée de la saison régulière, Mark Cuban est catégorique : un passage de 48 à 40 minutes serait « un tournant à 180 degrés, pour le meilleur ».

La durée des rencontres est un sujet de plus en plus récurrent dans le sport professionnel. L’ancien footballeur espagnol Gerard Piqué ne cesse ainsi de promouvoir l’idée de matchs plus courts pour attirer un nouveau public vers le ballon rond. De pareilles discussions reviennent aussi régulièrement dans l’univers du tennis.

Plusieurs ligues américaines ont elles aussi procédé à des ajustements pour accélérer le tempo de leurs matchs. Et c’est cette voie que Mark Cuban aimerait voir la NBA emprunter.

Toute la planète basket alignée ?

« La MLB a accéléré son jeu, et les audiences ont fait un bond », avance-t-il. « C’est toujours lent, mais cela va plus vite. Cela s’est amélioré, et les gens y ont pris goût. »

Pour Mark Cuban, un passage de 48 à 40 minutes permettrait aussi d’uniformiser la planète basket, alors que seule la NBA joue encore dans un format en 4×12 minutes.

« Au basket universitaire, personne ne dit : ‘Oh, ces matchs ne durent que 40 minutes’ ou ‘Ce Final Four aurait été tellement mieux si les matchs avaient duré 48 minutes’ », poursuit-il. « Personne ne dit ça non plus de la WNBA, ou d’aucun championnat dans le monde. Personne ne regarde les Jeux olympiques en se disant : ‘La Dream Team aurait été encore plus forte si elle avait joué 48 minutes.’ »

Mark Cuban rejoint ainsi Adam Silver, qui avait déjà susurré cette idée début 2025, en expliquant vouloir toucher un public différent. Sa formule sur la NBA comme « sport de highlights » avait toutefois fait bondir les fans.

L’ancien patron des Mavericks va pourtant dans le même sens que le commissionner.

« Je crois fermement aux 40 minutes, et je le disais à la NBA : plus le temps de jeu est court, meilleure est la réponse », clame-t-il, avant de faire le parallèle avec la NFL, qui reste la ligue reine outre-Atlantique.

La NFL comme exemple

« La NFL, c’est 15 minutes de temps effectif d’action. C’est le plus faible de n’importe quel sport pro. Cela hausse l’intérêt de chaque action. Vous pouvez aller aux toilettes, regarder vos mails, faire votre équipe de fantasy… Vous pouvez tout faire à côté. Vous n’avez pas à focaliser votre cerveau ou votre attention plus de 15 minutes. »

Selon Mark Cuban, le même principe pourrait s’appliquer à la NBA.

« Si les matchs duraient 40 minutes, d’un coup, vous n’auriez pas à vous concentrer aussi longtemps. La rencontre serait suffisamment condensée pour qu’il y ait plus d’action. Ce n’est pas tant que chaque match deviendrait plus important, mais chaque possession le serait. Nous avons tous vu des matchs où la moins bonne équipe menait après 36 minutes, et où l’on sentait que la meilleure équipe allait revenir. Sur 40 minutes, vous allez manquer de temps, donc vous allez voir plus de surprises. Les équipes vont devoir préparer plus de stratégies. »

Que des avantages à ses yeux, donc. Adam Silver avait pour sa part soulevé cette option d’un passage à 40 minutes pour réduire mécaniquement la quantité de minutes disputées par les joueurs, et limiter les risques de blessures.

Reste que l’idée n’avait alors pas franchement convaincu une large partie du microcosme NBA. Car raccourcir les matchs, ce serait aussi bouleverser les standards statistiques de la Grande Ligue, réduire les comparaisons historiques, et toucher à l’un des formats les plus installés du sport américain.