Vers un match amical entre les Knicks et l’Olympiakos ?



Ce sont deux institutions du basket mondial. Il y a quelques jours, l’Olympiakos d’Evan Fournier est monté sur la plus haute marche européenne en remportant l’Euroleague. Les Knicks pourraient en faire autant en NBA, en remportant une finale où ils affronteront le Thunder ou les Spurs.

Un homme fait le lien entre les deux entités : l’homme d’affaires grec Nikos Tsakos, un armateur de premier plan qui, avec sa famille, a signé l’été dernier un contrat de sponsoring de trois ans avec le club grec par le biais de leur marque d’eau en bouteille, Arrena.

Au moment de recevoir le trophée de l’Euroleague dans ses bureaux, le dirigeant soulève une idée. « Je suis né au Pirée et, à 17 ans, j’ai déménagé à New York. Nous sommes heureux que ces deux équipes fassent partie des plus historiques au monde. Bientôt, nous pourrons faire quelque chose ensemble », lâche Nikos Tsakos chez Sport24 (repris par Basketnews).

Nikos Tsakos reste étroitement lié à la ville de New York. En 2026, il a été nommé « Grand Maréchal » du défilé organisé le jour de l’indépendance grecque dans la mégalopole. L’État de New York est celui qui concentre la diaspora grecque la plus importante des États-Unis. De quoi légitimer un peu plus ce projet de rapprochement.

De nombreux anciens NBAers au Pirée

« C’est quelque chose dont on discute avec l’équipe. Soit pour l’inauguration de la nouvelle salle, soit au Madison Square Garden où, comme vous le savez, avec un demi-million de Grecs là-bas, nous allons faire chavirer la salle », imagine déjà Panagiotis Tsakos, le fils du dirigeant cité plus haut.

On rappellera que l’Olympiakos compte dans son effectif plusieurs anciens joueurs NBA, notamment les ex-Knicks Evan Fournier et Frank Ntilikina, ainsi que Monte Morris, Tyler Dorsey, Kostas Papanikolaou, Sasha Vezenkov, Donta Hall, Alec Peters et Cory Joseph. Ce dernier étant l’un des rares joueurs à avoir remporté un titre NBA (avec les Spurs) et l’Euroleague.

On rappellera aussi que l’idée de faire s’affronter la meilleure équipe européenne et le champion NBA – au moins finaliste dans le cas des Knicks aujourd’hui – n’est pas nouvelle. En 2024, l’entraîneur du Panathinaikos Ergin Ataman avait défié les Celtics d’affronter son équipe pour valider leur titre autoproclamé de « champions du monde ». Mais les champions NBA de l’époque n’étaient pas vraiment intéressés.