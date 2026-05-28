L’IA va débarquer dans l’arbitrage NBA

L’arbitrage en playoffs fait décidément réagir. Adam Silver a ainsi tenu à défendre les arbitres de la ligue lors d’une interview dans le Pat McAfee Show d’ESPN. Le commissionner a aussi fait une annonce qui devrait faire du bruit : l’incorporation de l’intelligence artificielle dans les décisions arbitrales dans un futur proche.

Adam Silver veut s’inspirer du modèle du tennis, qui utilise un système nommé « Hawk-Eye » pour juger si les balles sont bonnes ou faute sur des décisions difficiles en bord de ligne.

« Vous voyez vite où sont les lignes, qui est sur le terrain, si quelqu’un touche la ligne ou si un ballon est sorti », a-t-il détaillé, citant notamment un ballon rendu injustement au Thunder en fin de troisième quart-temps mardi, alors qu’il avait touché Chet Holmgren en dernier.

« Nous allons aller vers un système comme celui-là, où toute une catégorie de coups de sifflet sera automatique, et où vous saurez si la balle revient aux Lakers, aux Knicks, au Thunder, ou qui que ce soit. »

Des « décisions arbitrales objectives » réservées à l’IA

Des caméras devraient être installées dans toutes les salles, et être dirigées automatiquement par ce « système d’arbitrage autonome ». « Les décisions seront prises par le système de l’IA avec les caméras de bord de terrain, et cela va enlever aux arbitres la responsabilité de ces décisions ‘objectives’ », a ajouté Adam Silver. « Cela sera instantané, automatique. Simplement : ‘Jouez, ballon aux Spurs’, et vous passez à autre chose. Vous n’aurez pas à gérer les challenges sur ces coups de sifflet. »

Ces décisions de l’IA viseraient à fluidifier le jeu et à faciliter la vie des arbitres, assure le commissionner de la NBA.

« Cela va permettre aux arbitres d’accorder toute leur attention aux décisions subjectives, plus difficiles. Il y a souvent des contacts sur chaque action. Cela ne veut pas dire qu’il y a faute, les arbitres essaient de mesurer à quel point le contact perturbe le joueur, à quel point il est sévère. C’est quelque chose que vous ne pouvez pas faire juste avec une caméra. Ils ressentent les contacts parce qu’ils sont sur le parquet avec les joueurs. Je pense que c’est une technologie qui sera vraiment utile dans ces cas-là. »

Une première du genre pour la NBA

La NBA a régulièrement apporté des évolutions technologiques à l’arbitrage ces dernières années, de la vidéo aux challenges, qui ont permis aux entraîneurs de corriger certaines décisions erronées en temps réel.

L’introduction de l’IA serait toutefois une première en son genre, puisqu’aucun être humain ne serait alors directement en charge du processus de décision, allant au-delà d’un simple outil pour devenir un acteur du jeu.

« La technologie peut améliorer le rythme du jeu, et vous savez, sa précision », a estimé Adam Silver.

Aucune date de mise en œuvre de ce nouveau système n’a été donnée par le patron de la ligue, ni de précision quant à savoir si cette évolution devra être validée ou non par les franchises.