James Harden se donne encore trois ans pour décrocher sa bague

La 17e saison de James Harden fut mouvementée, avec un transfert vers Cleveland et une finale de conférence perdue lourdement (4-0) face aux Knicks. Avec sa mention « peut mieux faire » pour cet exercice, il compte bien rempiler avec les Cavaliers pour aller encore plus loin et enfin décrocher le titre qui manque à son palmarès. Le MVP 2018 a d’ailleurs une échéance en tête.

« J’aime jouer au basket et je sais quand ce sera terminé. Je veux clairement aller à 20 saisons », annonce celui qui fut drafté en 2009 à Andscape. « Je commence à réfléchir à l’après-basket. J’y pense, mais le plus important, c’est de déterminer ce que je veux vraiment faire. Je me réveille et je me demande si j’ai toujours envie de faire du basket. Je suis assez malin et je comprends bien ce qui se passe et ce que j’ai accompli, même si je n’ai pas remporté de titre. »

L’ancien joueur du Thunder l’admet, « cela fait beaucoup de questions à se poser et j’essaie de m’y retrouver en ce moment » mais il s’estime assez fort pour « trouver ce qui me passionne et ce qui me tient à cœur, en dehors du basket ».

Encore un MVP non sacré ?

Ce sera pour plus tard car il reste donc, au moins, trois saisons à vivre pour aller chercher le trophée et ne pas faire partie du club des MVP de la saison régulière jamais sacrés, en compagnie de Charles Barkley (1993), Karl Malone (1997, 1999), Allen Iverson (2001), Steve Nash (2005, 2006), Derrick Rose (2011), Russell Westbrook (2017), Joel Embiid (2023).

« Je pense qu’avoir une année complète devant moi m’aidera sans aucun doute à rebondir après cette période difficile », commente-t-il après ses trois premiers mois à Cleveland et avec Donovan Mitchell. « En arrivant dans ma 18e saison, je n’ai plus aucun ego. Je veux juste gagner. »

Et si ce n’est pas le cas, aura-t-il des regrets ? « Je n’ai aucun regret dans ma vie. Tout ce que j’ai fait, je l’ai fait. Dans l’ensemble, ma vie est telle qu’elle doit l’être. Je ne me plains pas. Je continue d’avancer », conclut le neuvième meilleur marqueur de l’histoire de la NBA.

James Harden Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2009-10 OKC 76 22:52 40.3 37.5 80.8 0.6 2.6 3.2 1.8 2.6 1.1 1.4 0.3 9.9 2010-11 OKC 82 26:42 43.6 34.9 84.3 0.5 2.6 3.1 2.1 2.5 1.1 1.3 0.3 12.2 2011-12 OKC 62 31:23 49.1 39.0 84.6 0.5 3.6 4.1 3.7 2.4 1.0 2.2 0.2 16.8 2012-13 HOU 78 38:16 43.8 36.8 85.1 0.8 4.1 4.9 5.8 2.3 1.8 3.8 0.5 25.9 2013-14 HOU 73 38:02 45.6 36.6 86.6 0.8 3.9 4.7 6.1 2.4 1.6 3.6 0.4 25.4 2014-15 HOU 81 36:48 44.0 37.5 86.8 0.9 4.7 5.7 7.0 2.6 1.9 4.0 0.7 27.4 2015-16 HOU 82 38:07 43.9 35.9 86.0 0.8 5.3 6.1 7.5 2.8 1.7 4.6 0.6 29.0 2016-17 HOU 81 37:13 44.0 34.7 84.7 1.2 7.0 8.1 11.2 2.7 1.5 5.7 0.5 29.1 2017-18 HOU 72 35:26 44.9 36.7 85.8 0.6 4.8 5.4 8.8 2.3 1.8 4.4 0.7 30.4 2018-19 HOU 78 36:45 44.2 36.8 87.9 0.8 5.8 6.6 7.5 3.1 2.0 5.0 0.7 36.1 2019-20 HOU 68 36:31 44.4 35.5 86.5 1.0 5.5 6.6 7.5 3.3 1.8 4.5 0.9 34.3 2020-21 HOU 8 36:15 44.4 34.7 88.3 0.6 4.5 5.1 10.4 1.8 0.9 4.3 0.8 24.8 2020-21 BKN 36 36:38 47.1 36.6 85.6 0.8 7.7 8.5 10.9 2.4 1.3 4.0 0.8 24.6 2021-22 BKN 44 36:59 41.4 33.2 86.9 1.0 7.0 8.0 10.2 2.4 1.3 4.8 0.7 22.5 2021-22 PHI 21 37:43 40.2 32.6 89.2 0.6 6.5 7.1 10.5 2.3 1.2 3.4 0.2 21.0 2022-23 PHI 58 36:49 44.1 38.5 86.7 0.7 5.4 6.1 10.7 1.9 1.2 3.4 0.5 21.0 2023-24 LAC 72 34:18 42.8 38.1 87.8 0.5 4.7 5.1 8.5 1.8 1.1 2.6 0.8 16.6 2024-25 LAC 79 35:18 41.0 35.2 87.4 0.7 5.1 5.8 8.7 2.1 1.5 4.3 0.7 22.8 2025-26 CLE 26 33:48 46.6 43.5 84.0 0.5 4.3 4.8 7.7 2.1 0.8 3.2 0.5 20.5 2025-26 LAC 44 35:26 41.9 34.7 90.1 0.6 4.2 4.8 8.1 1.9 1.3 3.7 0.4 25.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.