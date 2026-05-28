Sans être inquiétées, les Mystics se vengent du Storm

Pour la deuxième fois de la semaine, le Storm et les Mystics croisaient le fer après un premier affrontement remporté par Seattle. Washington prend rapidement le contrôle du match. Shakira Austin (18 points, 13 rebonds) domine à l’intérieur en l’absence de Dominique Malonga pour le Storm et elle est accompagnée de Michaela Onyenwere qui décoche deux flèches à longue distance (10-1).

De son côté, Seattle peine à mettre la machine en route. Il faut attendre trois minutes et un tir primé de Natisha Hiedeman pour voir le Storm réussir son premier panier dans le jeu. Cependant, les joueuses de Sonia Raman n’arrivent pas à contenir les attaques des Mystics. Shakira Austin trouve Michaela Onyenwera qui réussit son troisième tir lointain en autant de tentatives (15-5). Après cette passe décisive, l’intérieure enchaîne avec huit points consécutifs, dont un panier derrière l’arc et un 2+1.

Washington se venge avec autorité

Sous l’eau, le Storm efface une partie de son retard à la fin du premier acte. Seattle passe un 9-0 pour revenir à cinq longueurs avant que Georgia Amoore ne mette fin à l’incendie (26-18).

Malgré ce bon passage, les locales calent dans la période suivante. Les coéquipières de Jade Melbourne passent six minutes sans inscrire le moindre point. Washington en profite et déroule. Après Shakira Austin dans le premier quart-temps, c’est au tour de Kiki Iriafen de dominer la raquette du Storm. Juste avant la mi-temps, la sophomore capte un rebond offensif et remet la balle dans le cercle. Elle est suivie par un long panier à deux points de Georgia Amoore et Washington mène de 19 points à la mi-temps (48-29).

Le Storm essaie de combler ce déficit dès la reprise avec un 8-0, mais l’écart est trop important. Discrète en première période, Sonia Citron inscrit ses premiers points pour calmer les ardeurs de Seattle. Quelques minutes plus tard, elle réussit son seul panier primé de la soirée et redonne une avance confortable à son équipe (59-41). Jusqu’à la fin de la rencontre, Washington n’est pas inquiété et les joueuses de Sydney Johnson s’offrent un succès facile, 78 à 64.