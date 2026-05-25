Première réussie pour Awa Fam avec Seattle face à Washington

Le Storm a fait un pas de plus dans la bonne direction cette nuit, s’imposant 97-85 face à Washington malgré l’absence de Dominique Malonga (protocole commotion).

Seattle a pu compter sur Natisha Hiedeman, qui a égalé son record en carrière (24 points), et un duo Johnson-Dolson au diapason pour faire la différence. Pour son premier match en WNBA, l’intérieure espagnole de 19 ans Awa Fam s’est également distinguée avec 10 points en 20 minutes.

Les Mystics ont fait bonne figure dans le premier acte, allant jusqu’à mener 18-11 suite au bon passage de Shakira Austin et aux quatre points de Lauren Betts. Seattle a rectifié le tir, avec les 3-points de Zia Cooke, Jordan Horston, puis Natisha Hiedeman, à une seconde du buzzer de la période (26-24). Accompagnée par le tandem Johnson-Dolson, l’ancienne arrière de Minnesota a surenchéri avec deux nouveaux 3-points et un tir à mi-distance sur une jambe, encore une fois à une seconde du buzzer, plaçant le Storm à +12 (49-37).

Washington a rapidement plié au retour des vestiaires, après le coup de chaud de Flau’Jae Johnson sur un panier près du cercle suivi de deux flèches à 3-points qui ont placé les Mystics à 21 points (63-42). De quoi permettre à Awa Fam de prendre ses marques avec trois paniers dont un tir à mi-distance, et libérer les shooteuses Lexie Brown, Katie Lou Samuelson et Stefanie Dolson pour assurer la victoire (97-85).

Les Mystics vont devoir montrer davantage de régularité sur 40 minutes dès le prochain match, toujours à Seattle, pour espérer un autre résultat. Côté Storm, on attend désormais avec impatience le retour sur les parquets de Dominique Malonga pour voir ce que peut donner ce roster remodelé une fois au complet.