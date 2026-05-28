La ANTA KAI 2 TEAM entre en jeu

Il y a un peu plus d’un an, Kyrie Irving et Anta avaient choisi trois joueurs proches du meneur des Mavs (Derick Jones Jr, Caris LeVert et Daniel Gafford) pour faire la promotion d’une nouvelle collection intitulée KAI TEAM, version plus abordable que la collection KAI, mais pas moins qualitative.

Près d’un an et demi plus tard, c’est le grand jour pour la ANTA KAI 2 TEAM. Celle-ci fait ses premiers pas seuls mais avec trois coloris déjà disponibles en France ! On retrouve ainsi le modèle en bleu et blanc, une version « full black » et une plus colorée, en rose, orange et bleu turquoise.

Niveau technique, la ANTA KAI 2 Team promet du lourd, avec une tige respirante assortie de parois latérales en TPU pour la robustesse mais aussi le maintien, sur lesquelles on retrouve le logo du joueur. Concernant la semelle, la partie intermédiaire est composée de mousse Nitrogen et d’un amorti A-Flashedge sur toute la longueur pour le confort et la prévention des chocs. La semelle extérieure est quant à elle en caoutchouc et se veut plus résistante, notamment à une pratique prolongée sur le béton.

L’ensemble fait plutôt envie, d’autant que la paire est disponible à 99,95 euros sur le site officiel d’Anta Europe !