La KD 19 enchaîne avec un coloris « Bubble Gum Bounce »

La saison s’est terminée prématurément pour Kevin Durant, au premier tour des playoffs. De son côté, Nike a déjà activé la promotion de sa prochaine chaussure signature : la KD 19 !

Le design a été complètement revu, avec une a tige moulée qui laisse désormais ressortir un gros « Z », qu’on peut également interpréter comme un éclair, sur l’empeigne. Le « Swoosh » apparaît à l’avant du pied, tandis que le logo KD du joueur est toujours présent sur la languette.

La KD 19 reste sur ses fondamentaux au niveau de la composition de sa semelle en associant sa mousse Cushlon à une unité Zoom Strobel sur toute la longueur. La semelle extérieure en caoutchouc comporte enfin les numéros 35 et 7 portés par Kevin Durant au cours de sa carrière. Après avoir déjà dévoilé deux coloris, dont le « Field Purple » qui devrait être le premier à investir le marché mondial le 17 juin prochain, en voici un nouveau, baptisé « Bubble Gum Bounce ».

Comme les précédents, il se caractérise par son côté uni, rose en l’occurrence. Sa sortie est annoncée pour le 1er juillet, au prix de 155 dollars. Le jour J approche tout doucement !

(Via NiceKicks)